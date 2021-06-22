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Emrahcoin geliyor - Son Dakika

Emrahcoin geliyor

22.06.2021 07:45
Emrahcoin geliyor, System.String[]

Şarkıcı ve oyuncu Emrah, son yıllarda yatırımcıların gözdesi haline gelen kripto paraya merak sardı.

Şarkıcı ve oyuncu Emrah, son yıllarda yatırımcıların gözdesi haline gelen kripto paraya merak sardı. 2018 yılında konser teklifi karşılığında para yerine 30 Bitcoin talep eden Emrah, gözünü kripto paraya dikti. Bitcoin'de hatırı sayılır derecede yatırımı olduğu bilinen Emrah, bu kez kendi coin'ini çıkarma kararı aldı.

Emrahcoin geliyor

HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Yurtdışından yatırım danışmanlarının yönlendirmesi doğrultusunda kripto para piyasasına girmeye karar veren Emrah, gerekli prosedürleri yerine getirmek için hazırlıklara başladı. İsim konusunda henüz net karar veremeyen şarkıcının, Emcoin ve Emrahcoin arasında gidip geldiği öğrenildi. Önümüzdeki günlerde kendi adını taşıyan kripto para ile sevenlerini şaşırtmaya hazırlanan Emrah, çok konuşulacağa benziyor.

Emrahcoin geliyor

Bitcoin, Konser, Kripto, Emrah, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Emrahcoin geliyor - Son Dakika Magazin


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