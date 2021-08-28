Emre Akbaba, 2023'e kadar uzatılan sözleşmesine rağmen satış listesine koyuldu

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Aslan, temmuz ayında sözleşmesini uzattığı Emre Akbaba'ya gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı.

BAŞAKŞEHİR SÜRPRİZİ

Vole'nin haberine göre Adana Demirspor, Giresunspor ve Kasımpaşa talip oldu. 3 Süper Lig ekibi de Galatasaray'la resmi görüşmelere başladı. Ardından Başakşehir kulübünün de Emre için araya girdiği belirtildi.

SAKATLIK BELASI

Galatasaray'ın 2018 yılında Alanyaspor'dan 4 milyon euro karşılığında transfer ettiği Emre Akbaba, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Sarı-Kırmızılılarda bir türlü düzenli forma şansı yakalayamamıştı. Galatasaray formasıyla toplam 74 maça çıkan Emre Akbaba 14 gol, 4 asistlik performans sergiledi.