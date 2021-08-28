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Emre Akbaba, 2023'e kadar uzatılan sözleşmesine rağmen satış listesine koyuldu - Son Dakika

Emre Akbaba, 2023'e kadar uzatılan sözleşmesine rağmen satış listesine koyuldu

28.08.2021 11:01

Galatasaray, geçtiğimiz ay Emre Akbaba'nın sözleşmesini 2023'e kadar uzattı. Fakat Temmuz ayında sözleşmesi uzatılan Emre, futbolcu satış listesine koyuldu. Başakşehir, Adana Demir, Giresunspor ve Kasımpaşa Emre Akbaba'ya talip oldu.

Aslan, temmuz ayında sözleşmesini uzattığı Emre Akbaba'ya gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı.

2023 yılına kadar Galatasaray'da değil! Yeni sözleşme uzatan Emre Akbaba, satış listesinde

BAŞAKŞEHİR SÜRPRİZİ

Vole'nin haberine göre Adana Demirspor, Giresunspor ve Kasımpaşa talip oldu. 3 Süper Lig ekibi de Galatasaray'la resmi görüşmelere başladı. Ardından Başakşehir kulübünün de Emre için araya girdiği belirtildi.

SAKATLIK BELASI

Galatasaray'ın 2018 yılında Alanyaspor'dan 4 milyon euro karşılığında transfer ettiği Emre Akbaba, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Sarı-Kırmızılılarda bir türlü düzenli forma şansı yakalayamamıştı. Galatasaray formasıyla toplam 74 maça çıkan Emre Akbaba 14 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

Emre Akbaba, 2023'e kadar uzatılan sözleşmesine rağmen satış listesine koyuldu

Emre Akbaba, Giresunspor, Başakşehir, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Emre Akbaba, 2023'e kadar uzatılan sözleşmesine rağmen satış listesine koyuldu - Son Dakika Spor


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