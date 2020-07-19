Emre Akbaba bu sezonki 6. golünü attı - Son Dakika

Emre Akbaba bu sezonki 6. golünü attı

Galatasaray'ın milli futbolcusu Emre Akbaba, Göztepe maçında attığı golle sarı-kırmızılı forma ile bu sezonki 6. gol sevincini yaşadı.

Galatasaray'ın milli futbolcusu Emre Akbaba, Göztepe maçında attığı golle sarı-kırmızılı forma ile bu sezonki 6. gol sevincini yaşadı. Emre, Galatasaray forması altında 4 golü Süper Lig, 2 golü de Türkiye Kupası'nda kaydetti.

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Süper Lig'in 33. haftasında evinde Göztepe ile karşılaşan Galatasaray'da sahneye Emre Akbaba çıktı. 81. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Emre, meşin yuvarlağı ağlara göndererek skoru 2-1 yaptı. 27 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon 6. gol sevincini yaşamış oldu. Başarılı futbolcu bu gollerin 4'ünü Süper Lig'de, 2'sini de Ziraat Türkiye Kupası'nda attı.

Sakatlığından dolayı sezonun ikinci yarısında forma giymeye başlayan Emre Akbaba, 16 Süper Lig, 2 de Türkiye Kupası olmak üzere toplam 18 resmi müsabakada görev aldı.

Göztepe maçına 11'de başlayan Emre, 90+5. dakikada yerini Yunus Akgün'e bıraktı.

(Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Galatasaray, Emre Akbaba, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 00:54 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Emre Akbaba bu sezonki 6. golünü attı - Son Dakika
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