Emre Akbaba: "Cumartesi günü inşallah çifte bayramı yaşatırız"

Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Emre Akbaba, Yeni Malatyaspor maçı için yaptığı açıklamada, "Cumartesi günü inşallah çifte bayramı yaşatırız. Dün kızlarım Alya ve Asya dünyaya geldi. İnşallah onların getireceği bereketle, şansla biz şampiyon oluruz" dedi.

Süper Lig'in son haftasında sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Galatasaray'da bu maçın hazırlıkları başlarken, başarılı futbolcu Emre Akbaba kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Maçla ilgili konuşan Akbaba, "Cumartesi günü inşallah çifte bayramı yaşatırız. Benim de dün çocuklarım dünyaya geldi. Kızlarım Alya ve Asya. Buradan bildirmeme istedi hocam Galatasaray taraftarlarına. İnşallah onların getireceği bereketle, şansla biz şampiyon oluruz" diye konuştu.

28 yaşındaki futbolcu, Ramazan Bayramı dolayısıyla tüm Galatasaraylıların ve Türkiye'nin bayramını kutlarken, annesi vefat eden Martin Linnes'e de taziye dileklerini iletti.

Galatasaray, baba olan Emre Akbaba için sosyal medya hesabından yayımladığı tebrik mesajında, "Futbol Takımı oyuncularımızdan Emre Akbaba ve değerli eşi Yasemin Akbaba'nın iki kız çocuğu dünyaya geldi. Akbaba çiftini tebrik eder, yeni doğan kızları Alya ve Asya'ya uzun, sağlıklı ve mutlu bir ömür dileriz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL