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Emre Akbaba'dan 'Evde kal'a çağrısı'
21 dakika önce
Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Emre Akbaba, 'Evde kal' çağrısı akımına katıldı.
Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Emre Akbaba, 'Evde kal' çağrısı akımına katıldı. Emre kardeşi ile futbol oynadığı görüntüleri paylaştı.
Futbol dünyasının korona virüs nedeniyle insanlara gönderdiği mesajlara Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Emre Akbaba da dahil oldu. Emre sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Evde kal' mesajı verdi. Yıldız futbolcu, kardeşi ile futbol oynadığı görüntüleri paylaştı ve 'Boynuz kulağı geçti. #EvdekalTürkiye' notunu ekledi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 04:18 Kaynak: İHA
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