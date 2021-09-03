Emre Akbaba, eski takımı Alanyaspor'a döndü

2018 yılında Aytemiz Alanyaspor'dan transfer edilen ancak geçirdiği talihsiz sakatlıklar ve performans düşüklüğü nedeniyle beklenen patlamayı gerçekleştiremeyen Emre Akbaba, yeni bir sayfa açtı.

ALANYAPOR'A KİRALANDI

Teknik Direktör Fatih Terim'in onay vermesiyle Galatasaray ve Alanyaspor takımları Emre Akbaba'nın geçici transferi konusunda anlaştı. 2021'de sözleşmesi bitmesine karşın sezon başında yeni mukavele imzalanan Emre Akbaba, eski kulübü Aytemiz Alanyaspor'a kiralandı. Galatasaray'la 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Emre Akbaba, sezon sonuna kadar Alanyaspor forması giyecek.

GALATASARAY'LA 73 MAÇTA GÖREV ALDI



Sarı kırmızılı formayla 3 sezonda 73 maçta görev alabilen Emre, 14 gol atıp 8 de asist katkısında bulundu.