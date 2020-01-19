Emre Akbaba, Galatasaray'ın Denizlispor'u 2-1 mağlup ettiği maçın ardından konuştu.



Performansını değerlendiren Emre Akbaba, "Her maç 3 puanı almak için çabalıyoruz. Oynadıkça kendime daha fazla geliyorum."



Emre Akbaba sözlerini "Tam olarak artık maç maç bakmaya başladık, oynadıkça daha da iyi hissediyorum, bugün takıma golle katkı sağladım, mutluyum. Falcao ile beraber oynadık, bugün bir kaç kez ben onu buldum, bir kaç kez o beni buldu. Sürekli biriyle beraber oynarsan zaten otomatize oluyorsun"



Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Jean Michael Seri ise "Denizlispor karşısında iyi bir performans ortaya koyduk, maçı istediğimizi gösterdik. Güzel bir galibiyet oldu ve hocamız da maçtan önce bize kazanmamız gerektiğini anlattı. %100 değildik ancak %100 olacağız ve çok daha iyi bir duruma geleceğiz. Ben kendi performansımı değerlendiremem, benim hedefim elimden gelenin en iyisini yaparak takıma fayda sağlamak. Maksimum performansı göstermek istiyorum, haftanın her günü çalışıp maç günü de elimden geleni vermek istiyorum" şeklinde konuştu.



