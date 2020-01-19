Emre Akbaba: "Falcao ile daha iyi olacağız" - Son Dakika
Son Dakika Spor Emre Akbaba: 'Falcao ile daha iyi olacağız' - Son Dakika Spor

Emre Akbaba: "Falcao ile daha iyi olacağız"

6 saat önce

Emre Akbaba, Galatasaray'ın Denizlispor'u 2-1 mağlup ettiği maçın ardından konuştu.

Emre Akbaba:

Emre Akbaba, Galatasaray'ın Denizlispor'u 2-1 mağlup ettiği maçın ardından konuştu.


Performansını değerlendiren Emre Akbaba, "Her maç 3 puanı almak için çabalıyoruz. Oynadıkça kendime daha fazla geliyorum."


Emre Akbaba sözlerini "Tam olarak artık maç maç bakmaya başladık, oynadıkça daha da iyi hissediyorum, bugün takıma golle katkı sağladım, mutluyum. Falcao ile beraber oynadık, bugün bir kaç kez ben onu buldum, bir kaç kez o beni buldu. Sürekli biriyle beraber oynarsan zaten otomatize oluyorsun"


Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Jean Michael Seri ise "Denizlispor karşısında iyi bir performans ortaya koyduk, maçı istediğimizi gösterdik. Güzel bir galibiyet oldu ve hocamız da maçtan önce bize kazanmamız gerektiğini anlattı. %100 değildik ancak %100 olacağız ve çok daha iyi bir duruma geleceğiz. Ben kendi performansımı değerlendiremem, benim hedefim elimden gelenin en iyisini yaparak takıma fayda sağlamak. Maksimum performansı göstermek istiyorum, haftanın her günü çalışıp maç günü de elimden geleni vermek istiyorum" şeklinde konuştu.


Galatasaray, Denizlispor, Emre Akbaba, Falcao, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 06:51 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Emre Akbaba'nın golünde hakem ofsayt kararı verdi, VAR golü geçerli saydı
Fatih Terim: Arda Turan'la ilgili bir gelişme olursa bildiririz Tayfur Havutçu, Kasımpaşa'dan istifa etti Rıza Çalımbay: Beşiktaş'ta çalışmak ayrı bir durum ama Sivasspor'da sorumluluğum var

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2020 01:48:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Emre Akbaba: "Falcao ile daha iyi olacağız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]