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Emre Akbaba ile Taylan Antalyalı, takım arkadaşlarını bilmeye çalıştı
6 saat önce
Galatasaraylı futbolcular Emre Akbaba ile Taylan Antalyalı, takım arkadaşlarını kim daha iyi tanıyor yarışmasında kozlarını paylaştı.
Galatasaraylı futbolcular Emre Akbaba ile Taylan Antalyalı, takım arkadaşlarını kim daha iyi tanıyor yarışmasında kozlarını paylaştı.
Galatasaraylı futbolcular Emre Akbaba ile Taylan Antalyalı, bilgi yarışmasında kozlarını paylaştı. Sarı-kırmızılılar, ocak ayında Antalya kampında gerçekleşen bu yarışma programını sosyal medya hesaplarından paylaştı. Emre ile Taylan, takım arkadaşlarını kim daha iyi tanıyor oyunu oynadılar. İkili, arkadaşları hakkında birbirlerine ipuçları vererek kim olduklarını bilmeye çalıştı. Futbolcular yarışırken keyifli anlar yaşandı.
Yarışmayı 14-12 ile Emre Akbaba kazandı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 02:29 Kaynak: İHA
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