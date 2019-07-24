Emre Akbaba'nın dedesi hayatını kaybetti
1 saat önce
Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Emre Akbaba'nın 90 yaşındaki dedesi Selveri Akbaba hayatını kaybetti.
Galatasaray Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 05:31 Kaynak: İHA
'ın başarılı futbolcusu Emre Akbaba
'nın 90 yaşındaki dedesi Selveri Akbaba hayatını kaybetti.
Galatasaray'da top koşturan Emre Akbaba'nın Bitlis
'in Adilcevaz
ilçesinde yaşayan dedesi Selveri Akbaba, dün gece yaşlılığa bağlı rahatsızlığı nedeniyle kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Selveri Akbaba'nın cenazesi bu gün öğle namazına müteakip evinden alınarak Atatürk Mahallesinde bulunan Abdurrahman Dede
mezarlığında dualarla toprağa verildi.
Milli futbolcu Emre Akbaba'nın geçirmiş olduğu sakatlık nedeniyle devam eden tedavisinden dolayı cenazeye katılamadığı belirtildi. - BİTLİS
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