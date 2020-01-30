Emre Akbaba'ya yeni sözleşme! - Son Dakika
Son Dakika Spor Emre Akbaba'ya yeni sözleşme! - Son Dakika Spor

Emre Akbaba'ya yeni sözleşme!

6 saat önce

Fenerbahçe ve Başakşehir'le girdiği transfer yarışı sonrası 4 milyon Euro bonservis bedeliyle Emre Akbaba'yı Alanyaspor'dan renklerine bağlayan Galatasaray, yıldız futbolcuyla uzun bir süre daha yola devam etmeye kararlı.

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Fenerbahçe ve Başakşehir'le girdiği transfer yarışı sonrası 4 milyon Euro bonservis bedeliyle Emre Akbaba'yı Alanyaspor'dan renklerine bağlayan Galatasaray, yıldız futbolcuyla uzun bir süre daha yola devam etmeye kararlı.


Önümüzdeki yıl mukavelesi sona erecek olan 27 yaşındaki oyuncunun kontratını uzatmayı planlayan Sarı-Kırmızılı yönetim kolları sıvadı. Galatasaray'da yıllık 1 milyon 750 bin Euro garanti para karşılığında forma giyen Emre'yle aynı ücret üzerinden sözleşme yenilenmesi planlanıyor.


Eğer maaş yükündeki fazlalıklar ara transferin son günlerinde giderilebilirse, yenileme kısa süre içinde gerçekleşecek. Aksi takdirde ön protokol yapılarak, imzalar yeni bütçenin oluşturulacağı yaz transfer döneminde atılacak. (Fanatik)


Galatasaray, Emre Akbaba, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 09:09 
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