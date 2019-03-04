Son Dakika Haberleri: Emre Alkin'den enflasyon yorumu: İki temel unsur var

Emre Alkin'den enflasyon yorumu: İki temel unsur var

49 dakika önce

Şubat ayı enflasyon rakamlarını yorumlayan Prof. Dr. Emre Alkin, devletin tarım fiyatlarına doğrudan müdahalesi ve giyim-ayakkabı sektöründeki gerileme sayesinde TÜFE'deki % 0.16'lık artışın aslında beklentinin altında olduğunu söyledi.

Emre Alkin'den enflasyon yorumu: İki temel unsur var, System.String[]
Şubat ayı enflasyon rakamlarını yorumlayan Prof. Dr. Emre Alkin, devletin tarım fiyatlarına doğrudan müdahalesi ve giyim-ayakkabı sektöründeki gerileme sayesinde TÜFE'deki % 0.16'lık artışın aslında beklentinin altında olduğunu söyledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 03:45 

Emre Alkin, Ekonomi
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