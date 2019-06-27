Son Dakika Haberleri: Emre Alkin: Döviz borcu olan gevşemeyi fırsata çevirsin
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Emre Alkin: Döviz borcu olan gevşemeyi fırsata çevirsin

1 saat önce

Prof. Dr. Emre Alkin, "Döviz kurları mesnetsiz şekilde gevşediği zamanlarda döviz borcu olanlar bu fırsatı değerlendirmeli" dedi.

Emre Alkin: Döviz borcu olan gevşemeyi fırsata çevirsin, System.String[]
Prof. Dr. Emre Alkin, "Döviz kurları mesnetsiz şekilde gevşediği zamanlarda döviz borcu olanlar bu fırsatı değerlendirmeli" dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 05:53 
döviz, emre alkin, Ekonomi
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