Emre Alkin: Döviz borcu olan gevşemeyi fırsata çevirsin
1 saat önce
Prof. Dr. Emre Alkin, "Döviz kurları mesnetsiz şekilde gevşediği zamanlarda döviz borcu olanlar bu fırsatı değerlendirmeli" dedi.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 05:53
Prof. Dr. Emre Alkin
, "Döviz kurları mesnetsiz şekilde gevşediği zamanlarda döviz borcu olanlar bu fırsatı değerlendirmeli" dedi.
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