Son Dakika Haberleri: Emre Altuğ Akmerkez'de sahne aldı
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Emre Altuğ Akmerkez'de sahne aldı

49 dakika önce

Grup Gündoğarken ile Akmerkez Üçgen Teras'ta Yıldızlı Buluşmalar" programına şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ konuk oldu.

Emre Altuğ Akmerkez'de sahne aldı, System.String[]

Grup Gündoğarken ile Akmerkez Üçgen Teras'ta Yıldızlı Buluşmalar" programına şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ konuk oldu.

Akmerkez'de gerçekleştirilen etkinliğe müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.

Altuğ'un "Sen Benim Şarkılarımsın", "İbreti Alem", "Sonbahar Rüzgarları", "Yani", "Gidecek Yerim mi Var", "Aşkı Kıyamet", ve "Neyleyim gibi sevilen şarkıları seslendirdiği konserde, Burhan ve Gökhan Şeşen de "Olacak O Kadar" ve "Dert Olur" şarkılarını dinleyicilerin beğenisine sundu.

Altuğ'a "Yani" şarkısında abisi Ahmet Altuğ davulda eşlik etti.

Sanat hayatına nasıl başladığına dair bilgiler verip, çocukluk anılarını anlatan Altuğ, dinleyicilerin sorularını da yanıtladı.

Salı günleri 20.00'de ücretsiz gerçekleşen etkinliğe 3 Eylül'de Can Bonomo konuk olacak.

Grup Gündoğarken, Emre Altuğ, Akmerkez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 11:02 Kaynak: AA
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