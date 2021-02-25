Emre Altuğ: Benim Burcu Çağrı ile bir ilgim yok! - Son Dakika

Emre Altuğ: Benim Burcu Çağrı ile bir ilgim yok!

25.02.2021 08:53
Emre Altuğ: Benim Burcu Çağrı ile bir ilgim yok!, System.String[]

Emre Altuğ önceki gün Ortaköy'deki bir motosiklet dükkanında görüntülendi.

Emre Altuğ önceki gün Ortaköy'deki bir motosiklet dükkanında görüntülendi. Ünlü şarkıcı, "Kadıköy tarafına geçeceğim. Trafik çok yoğun... Bir arkadaşımdan beni motosikletle bırakması için rica ettim" dedi.

Emre Altuğ'a eski manken Burcu Çağrı'nın "4 yıldır birlikteydik. Kimse ilişkimizi yok sayamaz. Bütün çevresi biliyordu. Fakat ayrıldık" sözleri hatırlatıldı. Ünlü şarkıcı, açıklamaları yalanlayarak kabul etmediğini söyledi: "Benim o kişi ile bir ilgim yok. O çıkan haberler doğru değil."

NE OLMUŞTU

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ'un, manken Çağla Şıkel ile boşandıktan sonra aşk orucunu Burcu Çağrı ile bozduğu iddia edilmişti. Emre Altuğ'un aşk iddialarını yalanlamasından sonra Çağrı'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Emre Altuğ'un, bir süredir 1998 yılında düzenlenen bir güzellik yarışmasında üçüncü olan Burcu Çağrı ile ilişkisi olduğu konuşuluyordu. Burcu Çağrı, geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından manidar bir paylaşım yapmıştı. Çağrı, Emre Altuğ'u etiketlediği gönderiye, Serdar Ortaç'ın 2002 yılında çıkardığı 'Çakra' albümünden 'Adam Gibi' şarkısının sözlerine eklemişti.

Eski model, Instagram hesabından yaptığı paylaşıma, "Gün geçtikçe çoğaldı bağımız, dört senede. Seni çok seviyorum" notunu düşmüştü. Çağrı, yaptığı bu paylaşımı, "aşkını ifşa etti" şeklinde haber yapılınca silmişti.

"BİRLİKTELİK YOK"

Çağrı'nın, sosyal medya üzerinden Serdar Ortaç'ın 'Adam Gibi' parçasını paylaşıp, kendisini etiketlemesi üzerine Emre Altuğ, "O işlere hiç girmiyorum. Birliktelik de yok" diye konuştu.

KARAKTERSİZLİĞİNLE BİR ÖMÜR KAYBEDERSİN"

Çağrı, sosyal medya sayfasından manidar bir paylaşım daha yaptı. "Ben doğrularımla sadece bugünü kaybederim ama sen karaktersizliğinle bir ömür kaybedersin" diyen Burcu Çağrı'nın, Emre Altuğ'a göndermede bulunduğu iddia edildi.

Burcu Çağrı'nın da Emre Altuğ'un eski eşi Çağla Şıkel gibi bir dönem bale yaptığı biliniyor...

Emre Altuğ: Benim Burcu Çağrı ile bir ilgim yok!

Burcu Çağrı, Emre Altuğ, Kadıköy, Medya, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Emre Altuğ: Benim Burcu Çağrı ile bir ilgim yok! - Son Dakika Magazin


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