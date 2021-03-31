Emre Altuğ isyan etti!

Eski manken Burcu Çağrı ile hakkında çıkan haberleri yalanlamasının ardından model Nazlı Eker'le aşk yaşadığı iddia edilen Emre Altuğ, önceki gün Etiler'de banka sırasında görüntülendi.
Altuğ, model Nazlı Eker ile haklarında çıkan aşk iddiaları hakkında sitem dolu sözler sarf etti. 50 yaşındaki şarkıcı, "Benden bir şey duymadınız şu ana kadar. Her arkadaşımla adım yazılırsa, bununla başa çıkamayız. İddialar beni ilgilendirmez. Açıkcası buna cevap bile vermem" dedi.
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31.03.2021 11:11:43. #1.11#
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