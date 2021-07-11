Emre Altuğ Kocaeli'yi coşturdu

Kocaeli'de Yaz Neşesi Sen de Gel etkinliklerinin ikinci durağı olan Kandıra Cebeci Sahili, sevilen sanatçı Emre Altuğ şarkıları ile coştu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Kocaeli Yaz Neşesi Sen de Gel etkinliklerinin ikinci durağı Kandıra Cebeci Sahilinde gerçekleştirildi. Kandıra Belediyesi ile ortaklaşa düzenlenen etkinliklerdeki eğlence atmosferi, akşam saatlerinde gerçekleşen Emre Altuğ konseri ile zirveye ulaştı. Cebeci Sahili'ndeki eğlence bilim merkezi bilim şov, yerel sanatçı performansı ve diğer etkinlikler ile gündüz saatlerinde başladı. Çocuk, genç ve yetişkinlerin doyasıya eğlendiği etkinlikler sonrasında sahneyi ünlü sanatçı Emre Altuğ aldı. Birçok sevilen parçasını seslendiren ünlü sanatçıya Kocaeli'nin dört bir yanından gelen vatandaşlar eşlik etti.

Coşkulu geçen konsere Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak ve Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan da katıldı. Seyircilere bu akşamki gibi her zaman mutlu olmalarını dileyen Başkan Vekili Çakmak, Kocaeli Büyükşehir Belediye Tahir Büyükakın'ın selamlarını iletti. Başkan Turan ise konsere katılan misafirlere ve vatandaşlara teşekkür etti. Çakmak ve Turan, ünlü sanatçı Altuğ'a yöresel ürün olan Kandıra Bezi ve yoğurdunu hediye etti. - KOCAELİ