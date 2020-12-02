Son dakika haberleri... Emre Aşık'ın "öldürülme planı" iddiasıyla ilgili davaya başladı - Son Dakika

Eski milli futbolcu Emre Aşık'ın boşanma aşamasında olduğu eşi Yağmur Aşık tarafından öldürülme planı yapıldığı iddiasıyla açılan davada konuşan Emre Aşık'ın avukatı Funda Sadıkahmet Alp, "Sanık Yağmur Sarnıç dinlendikten sonra daha detaylı işin rengi ortaya çıkacaktır" dedi.

Eski milli futbolcu Emre Aşık'ın öldürülme planıyla ilgili olarak boşanma aşamasında olduğu eşi Yağmur Aşık ve sevgilisi olduğu iddia edilen Erdi Sungur'un sanık olarak yargılandığı dava Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. Mahkemeye müşteki olarak Emre Aşık, avukatları Funda Sadıkahmet Alp ve Emre Şen ile sanık Erdi Sungur katılırken Yağmur Sarnıç katılmadı. Mahkeme heyetinin iddiaları okumasının ardından mahkeme huzurunda Erdi Sungur'un ifadesi alındı.

"SEN YAPAMAYACAKSIN İŞİ BU HALLEDECEK"

Yağmur Aşık'ın Emre Aşık'ı öldürmek için kendisiyle konuştuğunu söyleyen Erdi Sungur şöyle konuştu: "Cezaevinden firar ettiğimde Yağmur beni aldı. Günlük kiralık evlerde kaldık. Daha sonra Yağmur Aşık'ın evinde kaldık. Benim adam öldürme düşüncem yoktu. Ben tekrar cezaevine girdiğimde Yağmur ve İlyas Yılmaz görüşmeye devam etmişler. Daha sonra Baycan Ş. isimli birisiyle Yağmur'un beraber olduğunu öğrendim. Yatıp, kalkıp Emre'yi öldürmek istediğini söyledi. Ben bunu yapamayacağımı söyledim. Bana Arnavutköy'deki evinin arkasındaki ormanlık alanda ete ateş ettirdi. Benim bu işi yapamayacağımı söyledi. Ben nedenini sorduğumda gözlerimi kırptığım için yapamayacağımı söyledi. İstanbul'dan kiraladığı araçla Düzce'ye gelirken Adapazarı'nda da ikinci aracı kiraladık. Yağmur İstanbul'dan kiraladığı araçlar ben de arkasından Adapazarı'ndan kiraladığım araçla Düzce'ye geldik. Amaç çevirmelerde polise yakalanmamaktı. Ben o dönem firariydim. Yağmur'un anne ve ablası bana damadım diyordu. Yağmur'un çantasında iki silah gördüler. Annesi Yağmur'a bu silahlar ne dedi. Yağmur annesine 'Sen Emre'yi öldüremedin. Bu halledecek' diyerek beni gösterdi. Benim bu işi yapamayacağımı düşündükleri için bir gün otobanda İzmit civarında yol kenarında beklerken arkamızdan siyah bir minibüs geldi. Yağmur minibüse geçti ve para götürdü. Yaklaşık 270 bin lira civarında olduğunu hatırlıyorum. Daha sonra para verdiği kişinin Baycan Ş. olduğunu öğrendim. Yağmur'a bu kim dediğimde 'Sen yapamayacaksın işi bu halledecek' dedi."

"CEZAEVİNDEN FİRAR ETTİĞİMDE YAĞMUR'UN YANINDA KALDIM, BENDEN HAMİLE KALDI"

"Kendimi o dönemlerde firari olduğum için Sertaç Ataoğlu olarak tanıttım. Ben cezaevinden firar ettiğimde Yağmur'un yanında kaldım, benden hamile kaldı. Yağmur açık hatlardan zaman zaman benim adıma mesajlaşıyor. Ben bu dönemde Yağmur'un çocuklarının elinden alınırken Emre'nin avukatı Funda hanımın el hareketi yaptığı videosunu izledim ve Funda hanımı arayarak tehdit ettim. Benim firari olarak silah alma gücüm ve durumum yoktu. Silahları Yağmur aldı. Silahları İstanbul'dan korsan taksici getirdi. Silahları Emre'nin bizi öldürme tehdidi olduğu için aldığımızı söylüyorlardı. Ancak bizi arayanın Emre olmadığını daha sonra öğrendim. Düzce'ye gelirken mermileri ise Adapazarı'ndan taksici Hakkı Doğan G.'den aldık. Mermilerin parasını Yağmur verdi. 100 adet mermi aldık. Mermilerin 89 adetini yakalattık. Geri kalanı hem ete ateş ettim hem de Yağmur otobanda bir iki el havaya ateş etti. Biz Düzce'ye geldiğimizde İ.Y.'nin evinde kaldık. Dağlık alana gittiğimizde Yağmur İ.Y.'ye bana domuz bul, depo bul diye ısrar etti. Hatta Düzce'de yakalanmamızın ardından cezaevine girdim ve tekrar çıktığımda 4 gün daha Yağmur'la kaldım. Bu süreç içinde Gaziosmanpaşa'da bir adliyede Yağmur'un baskısıyla onun lehine ifade verdim."

"VALİ YARDIMCISININ ŞOFÖRÜ BİZE ESKORTLUK YAPTI"

Daha sonra Emre Aşık'ın avukatı Funda Sadıkahmet Alp sanık Erdi Sungur'a "Sanığın üzerinden Emre Aşık'ın kimliği çıktı. Bu kimliği nasıl elde etti? İstanbul'dan Düzce'ye gelirken kolluk kuvvetlerine çarptılar mı?" sorularını yöneltti. Erdi Sungur bunun üzerine, "Emre'nin kimliği Yağmur'un çantasından çıktı. Bana bu kimliği kullanabileceğimi ve Emre'ye çok benzediğimi söyledi. Vali yardımcısının şoförü bize eskortluk yaptı. Yağmur, bu kişiye 900 lira araba kiralaması için para gönderdi. Ardından evinde bin 500 liraya eskort bir kadın tutarak beraber olmasını sağladı. Ardından bunun makam arabasıyla gelmesini istedi, kabul etmeyince eskort kadının ikna etmesini istedi. Ardından kişi açığa alındı" dedi.

"EMRE'NİN E'Sİ KALMAYACAK, SONU VATAN ŞAŞMAZ GİBİ OLACAK"

Emre Aşık ise mahkeme huzurunda verdiği ifadede, "Ben şikayetçiyim. Dava ve duruşmalara katılmak istiyorum. Erdi'yi tanımam. 2012 yılında Yağmur'la evlendik. İfadelere kadar benim hakkımda öldürme planı kurduğunu bilmiyordum. Ancak bana İlyas Yılmaz'ın kızı instagram üzerinden 'Seni öldürecekler' diye ısrarla mesaj atınca avukatım aracılığıyla olayı açığa çıkardık. Bu süreçten sonra avukatım görüşmelere devam etti. Ben boşanma davası açtığım zaman Yağmur sahibi olduğum oteli basarak Emre'nin E'si kalmayacak, sonun Vatan Şaşmaz gibi olacak. Seni bitireceğim diye tehdit etti. Otelden çıkarken kuzenim Gökhan Ersöz'e de aynı tehditleri etti" diye konuştu.

DAVA 28 OCAK'A ERTELENDİ

Duruşmada iddia makamı duruşmaya katılmayan Yağmur Aşık ile tanık İlyas Yılmaz'ın zorla getirilmesi, TV programları ile basında çıkan haberlerin toplanmasına ve delil sayılmasına yönelik mütalaa sundu. Mahkeme heyeti mütalaayı kabul ederek boşanma davasında evi elinden alınan Yağmur Aşık'ın adresinin tespit edilmesini, adresinin tespit edilmesinin ardından mahkeme gününü beklemeden ifadesinin alınmasını isteyerek bir sonraki duruşmanın 28 Ocak 2021 saat 14.00'da yapılmasına karar verdi.

EMRE AŞIK KONUŞMADI

Davacı Emre Aşık'ın avukatı Funda Sadıkahmet Alp, duruşma sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, "Güzel geçti mahkeme. Sanık Erdi Sungur çok ciddi iddialarda bulundu. Çok ciddi detaylı açıklamalarda bulundu. Müvekkilimiz ile ilgili böyle bir eylem birliği içerisinde olduklarını çok net bir şekilde ifade etti. Farklı farklı isimlerden bahsetti. Diğer sanık Yağmur Sarnıç da dinlendikten sonra daha detaylı işin rengi ortaya çıkacaktır. Çok güzel geçti duruşmamız. Uzun sürdü biraz yorulduk. Ancak sonucu güzel olacağı kanaatindeyiz" şeklinde konuşurken, Emre Aşık ise soruları yanıtsız bıraktı.

(Ali Yıldız-Selçuk Akyol/İHA)