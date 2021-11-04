Üye Girişi
Emre Aşık'ı öldürmeye teşebbüsle suçlanan biri eşi 3 sanık beraat etti - Son Dakika

Emre Aşık'ı öldürmeye teşebbüsle suçlanan biri eşi 3 sanık beraat etti

04.11.2021 15:34
Emre Aşık'ı öldürmeye teşebbüsle suçlanan biri eşi 3 sanık beraat etti

Eski milli futbolcu Emre Aşık'ı öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla yargılanan boşanma aşamasındaki eşi ile suç ortağı olduğu iddia edilen 2 sanığın "suçun unsurları oluşmadığı" gerekçesiyle beraatine karar verildi.

Eski milli futbolcu Emre Aşık'ı öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla yargılanan boşanma aşamasındaki eşi ile suç ortağı olduğu iddia edilen 2 sanığın "suçun unsurları oluşmadığı" gerekçesiyle beraatine karar verildi.

Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Baycan Şenürek ile sanıkların avukatları, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nden bağlandı.

Duruşmaya, müşteki Emre Aşık ile avukatı Funda Sadıkahmet de Bakırköy 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nden SEGBİS aracılığıyla katıldı.

Tutuksuz sanıklar Erdi Sungur ve Yağmur Aşık, duruşmaya katılmadı.

Müşteki Emre Aşık, sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Müşteki Aşık'ın avukatı Funda Sadıkahmet de sanıklardan Erdi Sungur'u tanımadıklarını, kendisiyle ilgili birçok suç duyurusu olduğunu ve Sungur'un kendilerinden para isteyerek yağmalamaya çalıştığını anlattı.

Sanıklardan Sungur'un kendisine "Bana para vermezseniz, yarım bıraktığım işi tamamlayacağım." dediğini aktaran avukat Sadıkahmet, "Erdi Sungur, Emre Aşık ve beni öldüreceğini, merminin adaletten daha hızlı olduğunu söyledi ve Emre Aşık'ın mezarını buraya kazacağız diye tarla görüntü gösterdi. Hepimiz hala ölümle tehdit ediliyoruz. Evladımı öldürmekle tehdit ediyor. Birileri ölmeden adaletin yerini bulmasını istiyorum." dedi.

Sanık Baycan Şenürek, üzerine atılı suçlamaları reddederek, beraatini istedi.

Sanıkların avukatları da müvekkillerinin iddiaya konu olan suçu işlemediğini savunarak, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıklar Erdi Sungur, Yağmur Aşık ve Baycan Şenürek'in üzerine atılı "kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçunun unsurları oluşmadığından ayrı ayrı beraatlerine karar verdi.

Duruşma sonrasında açıklama yapan Emre Aşık, "Sanıkların jandarma kontrolünde yakalanmaları, ellerine geçen silahlar, önemli tanık ifadeleri var, bunlara rağmen 'suçun unsurları oluşmadı' diye ceza almadılar. Eylemin planlanması cezasız kalıyor. Kararı istinafa götüreceğiz ve oradan döneceğini umuyoruz." dedi.

İddianameden

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Yağmur Aşık ile müşteki Emre Aşık'ın boşanma aşamasında bulundukları ve aralarında ceza davaları nedeniyle husumet bulunduğu belirtilmişti.

Sanıklar Baycan Şenürek, Erdi Sungur ve Yağmur Aşık'ın Emre Aşık'ı öldürmek amacıyla plan yaptıkları ve sanıkların eylemlerinin teşebbüs aşamasında kaldığı anlatılan iddianamede, sanıkların "kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları istenmişti.

Emre Aşık'ı öldürmeye teşebbüsle suçlanan biri eşi 3 sanık beraat etti

Yağmur Aşık, Emre Aşık, Düzce, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Emre Aşık'ı öldürmeye teşebbüsle suçlanan biri eşi 3 sanık beraat etti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yerli otomobil müjdesi! Fabrikanın kaba inşaatı bir aya tamamlanıyor 15:36 Yerli otomobil müjdesi! Fabrikanın kaba inşaatı bir aya tamamlanıyor Otomotiv devi Mazda, sürücünün uyuduğunu algılayan arabalarını gelecek yıl satışa sunacak 15:18 Otomotiv devi Mazda, sürücünün uyuduğunu algılayan arabalarını gelecek yıl satışa sunacak Son Dakika: Hidayet Türkoğlu, yeniden Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı seçildi 15:00 Son Dakika: Hidayet Türkoğlu, yeniden Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı seçildi
Beşiktaş-Trabzon maçına atanan hakemin koyu Galatasaraylı olduğu iddia edildi 14:53 Beşiktaş-Trabzon maçına atanan hakemin koyu Galatasaraylı olduğu iddia edildi Evli kadına tecavüzden içeri girip, gardiyanı hamile bıraktı 14:39 Evli kadına tecavüzden içeri girip, gardiyanı hamile bıraktı Geçtiğimiz ay Sami Hamidi ile evlenen Survivor eski yarışmacısı Melisa Emirbayer, hamile olduğunu duyurdu 14:24 Geçtiğimiz ay Sami Hamidi ile evlenen Survivor eski yarışmacısı Melisa Emirbayer, hamile olduğunu duyurdu
Yeniden cezaevine girecek olan Çilem Duran'dan ilk sözler: Bu kararla beni değil 8 yaşındaki kızımı hapsettiler 13:54 Yeniden cezaevine girecek olan Çilem Duran'dan ilk sözler: Bu kararla beni değil 8 yaşındaki kızımı hapsettiler Asgari ücrete yüzde 25-30 zam yapılması bekleniyor 13:42 Asgari ücrete yüzde 25-30 zam yapılması bekleniyor

Son Dakika Haberleri
15:33 2. Dünya Savaşı'nı bilen kahinin 3. Dünya Savaşı'nı işaret ettiği yer Türkiye'nin yanı başı
15:00 Son Dakika: Hidayet Türkoğlu, yeniden Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı seçildi
14:59 Paraguay, büyükelçiyi istenmeyen adam ilan etti
14:52 Beşiktaş-Trabzon maçına atanan hakemin koyu Galatasaraylı olduğu iddia edildi
14:47 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
14:39 Evli kadına tecavüzden içeri girip, gardiyanı hamile bıraktı
14:38 Bahçeli'yi "İktidar olacağız" diyen Davutoğlu, topa tuttu: AK Parti'yi suçlayıp çekilecek ve erken seçimi tetikleyecek
14:24 Geçtiğimiz ay Sami Hamidi ile evlenen Survivor eski yarışmacısı Melisa Emirbayer, hamile olduğunu duyurdu
14:18 Son Dakika: TFF seyirci tartışması hakkında kararı verdi: Galatasaray'a ceza verilmesi mümkün değildir
14:11 Alım satımda kimlik tespitinin zorunlu hale gelmesiyle döviz büroları, geçici süreliğine kepenk indirdi
MHP'den sert tepki: Cesaretinden değil, ödlekliğini gizleme telaşındandır MHP'den sert tepki: Cesaretinden değil, ödlekliğini gizleme telaşındandır         
15:43
2. Dünya Savaşı'nı bilen kahinin 3. Dünya Savaşı'nı işaret ettiği yer Türkiye'nin yanı başı 2. Dünya Savaşı'nı bilen kahinin 3. Dünya Savaşı'nı işaret ettiği yer Türkiye'nin yanı başı         
15:33
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: Ermenistan'la barış imzalamaya hazırız Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: Ermenistan'la barış imzalamaya hazırız         
15:02
Paraguay, büyükelçiyi istenmeyen adam ilan etti Paraguay, büyükelçiyi istenmeyen adam ilan etti         
14:59
Isparta'da yetişen Safran çiçeğinin kilosu 75 bin liradan alıcı buluyor Isparta'da yetişen Safran çiçeğinin kilosu 75 bin liradan alıcı buluyor         
14:40
Bahçeli'yi Bahçeli'yi "İktidar olacağız" diyen Davutoğlu, topa tuttu: AK Parti'yi suçlayıp çekilecek ve erken seçimi tetikleyecek         
14:38
Alım satımda kimlik tespitinin zorunlu hale gelmesiyle döviz büroları, geçici süreliğine kepenk indirdi Alım satımda kimlik tespitinin zorunlu hale gelmesiyle döviz büroları, geçici süreliğine kepenk indirdi         
14:11
Vatandaş, Vatandaş, "Kış saati geri gelsin" çağrısında bulundu         
13:48
İnternetten tanıştığı kadının evine giden adam, neye uğradığını şaşırdı İnternetten tanıştığı kadının evine giden adam, neye uğradığını şaşırdı         
13:32
Avrupa Uzay Ajansı Tuz Gölü'nün görüntüsü paylaştı! Avrupa Uzay Ajansı Tuz Gölü'nün görüntüsü paylaştı!         
12:09
Son dakika: Bakan Dönmez: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği müjde vatandaşın cebine yansıyacak Son dakika: Bakan Dönmez: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği müjde vatandaşın cebine yansıyacak         
11:50
OPTİMAR Başkanı Daşdemir: AK Parti dışında umut görülen bir parti yok OPTİMAR Başkanı Daşdemir: AK Parti dışında umut görülen bir parti yok         
11:45
4. evreye kadar kendisini saklayan pankreas kanserinin 3 belirtisi 4. evreye kadar kendisini saklayan pankreas kanserinin 3 belirtisi         
10:46
Memur için enflasyon farkı oluştu! Ocakta maaşlara 492 lira zam geliyor Memur için enflasyon farkı oluştu! Ocakta maaşlara 492 lira zam geliyor         
10:32
MasterChef Türkiye yarışmacısı Pelin Zaman'ın, şarkıcı Gökhan Akar ile sevgili olduğu ortaya çıktı MasterChef Türkiye yarışmacısı Pelin Zaman'ın, şarkıcı Gökhan Akar ile sevgili olduğu ortaya çıktı         
10:27
FETÖ elebaşı Gülen'in darbe mesajını verdiği esnada yanında olan isimler ortaya çıktı FETÖ elebaşı Gülen'in darbe mesajını verdiği esnada yanında olan isimler ortaya çıktı         
09:51
Eşi Aslıhan'ı boğarak öldüren şahıs ilk kez hakim karşısında! Katlettiği karısının cinsel yükümlülüklerini yerine getirmediğini söyledi Eşi Aslıhan'ı boğarak öldüren şahıs ilk kez hakim karşısında! Katlettiği karısının cinsel yükümlülüklerini yerine getirmediğini söyledi         
19:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2021 15:49:17. #1.12#
SON DAKİKA: Emre Aşık'ı öldürmeye teşebbüsle suçlanan biri eşi 3 sanık beraat etti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement