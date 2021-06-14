Eski futbolcu Emre Aşık ile olaylı bir ayrılık süreci yaşadığı sekiz yıllık eşi Yağmur Aşık'ın boşanma davasına İstanbul Aile Mahkemesi'nde devam edildi.

Duruşmaya Emre Aşık ve avukatı katılırken, Yağmur Aşık ise duruşmaya katılmadı. Gizlilik kararı olan duruşmaya izleyici alınmadı.

Avukatların beyanlarının ardından mahkeme, uzaklaştırma kararına uymayan üç çocuk annesi Yağmur Aşık hakkında şok bir karar verdi.

ZORLAMA HAPSİ TALEP EDİLDİ

Emre Aşık'ın aldığı uzaklaştırma kararına uymayan, basında ve sosyal medya hesaplarında demeç vermeye devam eden Yağmur Aşık'ın üç gün zorlama hapsine tabi tutulmasına karar verildi.

Öte yandan boşanma davasının nisan ayında görülen durulmasında; tanıklar dinlenmiş ve Yağmur Aşık'ın velayet talebini reddettiği öğrenilmişti.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Eski futbolcu Emre Aşık'ın anlaşmalı boşanma davası açtığı sekiz yıllık eşi Yağmur Aşık, mahkemeye sunduğu dilekçe ile anlaşmalı olarak boşanmaktan vazgeçtiğini belirterek, karşı boşanma davası açmıştı. Üç çocuk annesi Yağmur Aşık, boşanmalarına ayrı yaşadığı eşinin ailesi ile 3'üncü bir kişinin neden olduğunu ileri sürmüştü. (Milliyet)