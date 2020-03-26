Emre Aşık'ın eşi cezaevi firarisiyle yakalandı (2) - Son Dakika

AŞIK, SERBEST BIRAKILDI

Düzce'de adliyeye sevk edilen eski futbolcu Emre Aşık'ın boşanma aşamasında olduğu eşi Yağmur Aşık serbest bırakılırken, Erdi Sungur ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.