Emre Aşık'ın eşi cezaevi firarisiyle yakalandı (2) - Son Dakika

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Emre Aşık'ın eşi cezaevi firarisiyle yakalandı (2)
6 saat önce
AŞIK, SERBEST BIRAKILDIDüzce'de adliyeye sevk edilen eski futbolcu Emre Aşık'ın boşanma aşamasında olduğu eşi Yağmur Aşık serbest bırakılırken, Erdi Sungur ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
AŞIK, SERBEST BIRAKILDI
Düzce'de adliyeye sevk edilen eski futbolcu Emre Aşık'ın boşanma aşamasında olduğu eşi Yağmur Aşık serbest bırakılırken, Erdi Sungur ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 06:36 Kaynak: DHA
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