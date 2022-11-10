Hakkında arama kararı bulunan Yağmur Sarnıç polis merkezini karıştırdı

Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Sarnıç, Maltepe Küçükyalı Mahallesi'ndeki 17. Noter'de işlem yaptığı sırada, hakkında Düzce 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nce suç delillerini bildirmeme suçundan, aranması olduğu anlaşıldı. Noter çalışanları polise bilgi verdi. Olay yerine gelen polis, Sarnıç'ı işlem yapmak üzere polis merkezine götürdü. Sarnıç, karakola götürüldükten sonra, polis memurlarına zorluk çıkardı.

POLİSE HAKARET SUÇUNDA NEZARETE KONULDU

Merkezde kendisini yere bırakan Sarnıç, polis memurlarına da müdahale ettiği sırada küfür ve hakaret etti. Kadın memurun tüm çabasına rağmen yerden kalkmayan ve hakaretlerine devam eden Sarnıç'a diğer polisler müdahale etti. Hakaretlerine devam eden Yağmur Sarnıç, 'Görevli memura mukavemet' suçundan nezarete atıldı.

OLAY ANBEAN KAMERADA

Sarnıç bu sırada da polislere küfür ve hakaret ettiği de öne sürüldü. Sarnıç, işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla 'Memura mukavemet' suçundan adliyeye sevk edildi. Yağmur Sarnıç'ın karakolu birbirine kattığı o anlar, güvenlik kamerası kayıtlarına girdi. Görüntülerde Sarnıç'ın kendini yere bıraktığı, polisin tüm ısrarı ve müdahalesine rağmen dakikalarca yerden kalkmadığı görülüyor.