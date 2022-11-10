Hakkında arama kararı bulunan Yağmur Sarnıç polis merkezini karıştırdı - Son Dakika
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Hakkında arama kararı bulunan Yağmur Sarnıç polis merkezini karıştırdı

11.11.2022 07:56

Eski futbolcu Emre Aşık'ın boşandığı eşi Yağmur Sarnıç, noterde işlem yaptırdığı sırada hakkında arama kararı olduğu anlaşılınca polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sarnıç, götürüldüğü polis merkezinde olay çıkardı. Müdahale etmek isteyen polise de hakaret ettiği iddia edilen Sarnıç'ın o anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Sarnıç, Maltepe Küçükyalı Mahallesi'ndeki 17. Noter'de işlem yaptığı sırada, hakkında Düzce 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nce suç delillerini bildirmeme suçundan, aranması olduğu anlaşıldı. Noter çalışanları polise bilgi verdi. Olay yerine gelen polis, Sarnıç'ı işlem yapmak üzere polis merkezine götürdü. Sarnıç, karakola götürüldükten sonra, polis memurlarına zorluk çıkardı.

POLİSE HAKARET SUÇUNDA NEZARETE KONULDU

Merkezde kendisini yere bırakan Sarnıç, polis memurlarına da müdahale ettiği sırada küfür ve hakaret etti. Kadın memurun tüm çabasına rağmen yerden kalkmayan ve hakaretlerine devam eden Sarnıç'a diğer polisler müdahale etti. Hakaretlerine devam eden Yağmur Sarnıç, 'Görevli memura mukavemet' suçundan nezarete atıldı.

Hakkında arama kararı bulunan Yağmur Sarnıç, polis merkezinde olay çıkardı

OLAY ANBEAN KAMERADA

Sarnıç bu sırada da polislere küfür ve hakaret ettiği de öne sürüldü. Sarnıç, işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla 'Memura mukavemet' suçundan adliyeye sevk edildi. Yağmur Sarnıç'ın karakolu birbirine kattığı o anlar, güvenlik kamerası kayıtlarına girdi. Görüntülerde Sarnıç'ın kendini yere bıraktığı, polisin tüm ısrarı ve müdahalesine rağmen dakikalarca yerden kalkmadığı görülüyor.

Hakkında arama kararı bulunan Yağmur Sarnıç, polis merkezinde olay çıkardı
Hakkında arama kararı bulunan Yağmur Sarnıç, polis merkezinde olay çıkardı
Hakkında arama kararı bulunan Yağmur Sarnıç, polis merkezinde olay çıkardı
Hakkında arama kararı bulunan Yağmur Sarnıç, polis merkezinde olay çıkardı
Kaynak: DHA
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Emre Aşık, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hakkında arama kararı bulunan Yağmur Sarnıç polis merkezini karıştırdı - Son Dakika

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