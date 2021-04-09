Emre Aşık'ın Yağmur Aşık'a açtığı tazminat talebi reddedildi

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına Emre Aşık ile Yağmur Aşık katılmazken, tarafları avukatları temsil etti.

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına Emre Aşık ile Yağmur Aşık katılmazken, tarafları avukatları temsil etti. Duruşmada söz alan eski futbolcunun avukatı, "Davamızın kabulüne karar verilsin" dedi. Yağmur Aşık'ın avukatı şu açıklamayı yaptı: "Tarafların boşanma davasının görüldüğü aile mahkemesindeki dosyasında Emre Aşık aynı suçlamalarda bulunarak tazminat talebinde bulunmuştur. Boşanma sebebi olarak FETÖ suçlaması belirtilmiştir. Talepleri aynıdır. Davanın reddine karar verilsin." Mahkeme, gerekçesi sonradan açıklanmak üzere Emre Aşık'ın açtığı davayı reddetti.

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