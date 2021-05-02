Emre Aşık'tan eşi Yağmur Sarnıç'la ilgili korkunç iddia: Çocuklarımızı istismar ediyor
02.05.2021 21:29
Ayrılmak üzere olduğu eşiyle olaylı bir süreç yaşayan Emre Aşık, çocuklarının, anneleri Yağmur Sarnıç tarafından cinsel istismara maruz kaldığını, internette ölüm tehlikesi saçan korku videolar izletilerek sevgilisiyle çocuklarının yalnız bırakıldığını ileri sürdü.
Yağmur Sarnıç, boşanma aşamasında olduğu eşi Emre Aşık'ı öldürmek için kiralık katil tuttuğu iddia edilmişti. Söz konusu iddialar sonrası Sarnıç ve kiralık katil olarak tuttuğu iddia edilen Erdi Sungur hakkında dava açılmıştı.
YAĞMUR SARNIÇ DA BENZER İDDİALARDA BULUNMUŞTU
Ünlü futbolcunun 3 çocuğunun annesi Yağmur Sarnıç, Emre Aşık'ın çocuklarını taciz ettiğini ve dövdüğünü iddia etmişti. Taraflar arasındaki iddialara geçtiğimiz gün yeni bir iddia daha eklendi.
YAĞMUR SARNIÇ HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Emre Aşık, çocuklarının, anneleri tarafından cinsel istismara maruz kaldığını, internette ölüm tehlikesi saçan korku dolu videolar izletilerek sevgilisiyle çocuklarının yalnız bırakıldığını ileri sürdü. Yağmur Sarnıç hakkında 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan da soruşturma başlatıldı.
Daha önce de Yağmur Aşık'ın kiralık katil olarak tuttuğu iddia edilen Erdi Sungur "Cezaevinden firar ettiğimde Yağmur'un yanında kaldım. Benden hamile kaldı" sözleriyle şok etmişti.
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