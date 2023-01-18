EMRE AŞIK VE YAĞMUR SARNIÇ "TEHDİT" DAVASINDA BİR KEZ DAHA MAHKEMEDE KARŞI KARŞIYA GELDİ - Son Dakika
Üye Girişi

EMRE AŞIK VE YAĞMUR SARNIÇ "TEHDİT" DAVASINDA BİR KEZ DAHA MAHKEMEDE KARŞI KARŞIYA GELDİ

18.01.2023 13:01

BİR televizyon programında 3 yıl önce eski eşi Emre Aşık ve avukatına söylediği sözler nedeniyle "hakaret" ve "tehdit" suçlarından toplamda 6 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü.

BİR televizyon programında 3 yıl önce eski eşi Emre Aşık ve avukatına söylediği sözler nedeniyle "hakaret" ve "tehdit" suçlarından toplamda 6 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü. Duruşmada Yağmur Sarnıç, "Sözlerde hakaret yoktur, hayatın olağan akışına aykırıdır." dedi. Emre Aşık ise ifadesinde, "Ben sanıkla kesinlikle sulh olmak istemiyorum. Karşı tarafla aynı yerde olmaktan ve aynı havayı solumaktan bile rahatsızım" diye konuştu. Mahkeme, tanık dinletme, yayın yasağı ve gizlilik konusundaki taleplerin reddine karar vererek duruşmayı erteledi.
İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya tutuksuz sanık Yağmur Sarnıç katıldı. Şikayetçi Emre Aşık ile Funda Sadıkahmet ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.
"HAKARET VE KÜÇÜK DÜŞÜRME KASTIM YOKTUR"
Kimlik tespitiyle başlayan duruşmada Yağmur Sarnıç çalışmadığını belirterek aylık gelirinin 5 bin lira olduğunu söyledi. Emre Aşık ise aylık gelirini belirtmedi. Duruşmada savunma yapan Yağmur Sarnıç suçlamaları kabul etmeyerek, "Sözlerde hakaret yoktur, hayatın olağan akışına aykırıdır. Bunlar bilinen mahkemede ve aramızda konuştuğumuz hususlardır. Eşimle ne zaman sulh olmak istesem Funda Hanım karşıma çıkıyor, engel oluyor. Emre'nin uyarıcı madde kullandığını kabul ettiğine dair boşanma davasında pedagog raporunda beyanı vardır. Hakaret ve küçük düşürme kastım yoktur. Hakkımda daha önce ceza verilip hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına kararı verildiği için bu dosya kapsamında beraat etmem gerekiyor." dedi.
"AYNI YERDE OLMAKTAN VE AYNI HAVAYI SOLUMAKTAN BİLE RAHATSIZIM"
Emre Aşık, Yağmur Sarnıç tarafından iftiralara maruz kaldığını ifade ederek, "Sanığın bahsettiği gibi sadece boşanma davasında pedagog ile yaptığım özel görüşmede bir defa uyarıcı madde kullandığımı bir daha da kullanmadığımı belirtmiştim. Buna ilişkin rapor almıştım ve raporum temiz çıkmıştı. Ben sanıkla kesinlikle sulh olmak istemiyorum. Karşı tarafla aynı yerde olmaktan ve aynı havayı solumaktan bile rahatsızım" şeklinde konuştu. Funda Sadıkahmet de Yağmur Sarnıç'ın kendisi hakkında söylediği sözler nedeniyle cezalandırılmasını istedi.
ŞİKAYETÇİ AVUKATI YAYIN YASAĞI TALEP ETTİ
Emre Aşık'ın avukatı Yağmur Sarnıç'ın duruşmadaki hal ve tavırlarının tahrik edici olduğunu bu nedenle suçu işlediği konusunda kuvvetli şüpheler sağladığını belirterek dosyaya yayın yasağı ve gizlilik getirilmesini talep etti. Talebe karşılık söz alan Yağmur Sarnıç, "Ben yayın yasağı istemiyorum, korkacak bir şey yok. Tanıklarımın dinlenmesini talep ediyorum" dedi.
Mahkeme, tanık dinletme, yayın yasağı ve gizlilik konusundaki taleplerin reddine karar vererek duruşmayı erteledi. Emre Aşık, duruşma çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı. Açıklamada bulunan Yağmur Sarnıç ise, "Gördüğünüz üzere davanın basına açık olmasını ben istedim çünkü gerçekler ortada olduğu ve benim bunlarla korkum olmadığı için. Funda Hanım'ın gerçek yüzü bu davada ortaya çıkacak. Bir sonraki celsede bekliyorum sizi" diyerek adliyeden ayrıldı.
İDDİANAME
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Yağmur Sarnıç'ın 2020 yılında katıldığı bir televizyon programında boşanma aşamasındaki eşi Emre Aşık ve avukatı Funda Sadıkahmet'e yönelik hakaret içeren sözler söylendiğinin bilirkişi raporunda da yer verildiği anlatıldı. İddianamede, Emre Aşık'a ve Funda Sadıkahmet'e söylenen sözlerin onur, şeref ve saygınlığı rencide edici nitelikte olduğu, küçük düşürücü söylemler olduğu belirtildi. İddianamede, Yağmur Sarnıç'ın Funda Sadıkahmet'e yönelik "Hakaret" ve "Tehdit" suçundan 1 yıl 15 günden 4 yıl 4 aya kadar, Emre Aşık'a yönelik "Hakaret" suçundan ise 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar, her iki şikayetçiye karşı toplamda 1 yıl 4 aydan 6 yıl 8 aya kadar hapis cezası talep edildi. İddianamede, dosyanın uzlaşma bürosuna gönderildiği ancak tarafların uzlaşma sağlayamadığı da belirtildi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Emre Aşık ve Yağmur Sarnıç 'Tehdit' davasında mahkemede karşı karşıya geldi Emre Aşık ve Yağmur Sarnıç 'Tehdit' davasında mahkemede karşı karşıya geldi Eşi Yağmur Aşık'a dava açan Emre Aşık: 'Şu an kendisiyle aynı yerde olmaktan ve aynı havayı solumaktan bile rahatsız oluyorum' Eşi Yağmur Aşık'a dava açan Emre Aşık: 'Şu an kendisiyle aynı yerde olmaktan ve aynı havayı solumaktan bile rahatsız oluyorum'

Emre Aşık, Sözler, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel EMRE AŞIK VE YAĞMUR SARNIÇ 'TEHDİT' DAVASINDA BİR KEZ DAHA MAHKEMEDE KARŞI KARŞIYA GELDİ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim tarihini açıkladı, 6'lı Masa'nın en küçük ortağı meydan okudu
13:54 18 yaşındaki kızının kaçtığı 51 yaşındaki üfürükçüyü gören anne, canlı yayında sinir krizi geçirdi
13:40 İran'da 5,7 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı Van ve Hakkari'de de hissedildi
13:18 Oyuncu Fahriye Evcen, ikinci bebeğini dünyaya getirdi
12:37 Bakan Bilgin: EYT'de top bizden çıktı, Mart ayında neticelenir diye düşünüyorum
13:05 İnanılmazı başarıyor! Fenerbahçe'nin yıldızından Haaland'a soğuk duş
11:15 Emre Aşık ve Yağmur Sarnıç "Tehdit" davasında mahkemede karşı karşıya geldi
12:55 37 dakikada yaşattıklarının izahı yok! Suarez'in yeni takımında yaptıkları "Yok artık" dedirtti
12:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Baykar'ı hedef alan Babacan'a tepki: Sen git çocuk bezi sat
12:25 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim tarihini verdi: Milletimiz 14 Mayıs'ta 6'lı masaya 'Yeter' diyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2023 14:17:33. #1.13#
SON DAKİKA: EMRE AŞIK VE YAĞMUR SARNIÇ "TEHDİT" DAVASINDA BİR KEZ DAHA MAHKEMEDE KARŞI KARŞIYA GELDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement