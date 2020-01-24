Emre Aydın yeni single'ını Deşarj'da anlatıyor… - Son Dakika
Son Dakika Magazin Emre Aydın yeni single'ını Deşarj'da anlatıyor… - Son Dakika Magazin

Emre Aydın yeni single'ını Deşarj'da anlatıyor…

6 saat önce

Programın bu haftaki canlı telefon bağlantısı konuğu ise Emre Aydın.

Emre Aydın yeni single'ını Deşarj'da anlatıyor…, System.String[]

Programın bu haftaki canlı telefon bağlantısı konuğu ise Emre Aydın…


Ünlü sanatçı yeni single'ını ilk kez Deşarj'da anlatacak…


"Refik Sarıöz ile Deşarj" her pazartesi ve cuma saat 14.00'de Dreamtürk'te…

Aydın Ünlü, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 12:00 
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