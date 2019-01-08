Son Dakika Haberleri: Emre Balak Fethiyespor'da

Emre Balak Fethiyespor'da

1 saat önce

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta ikinci yarıda kümede kalma mücadalesi verecek Fethiyespor, Bodrum Belediyesi Bodrumspor'la yollarını ayıran stoper Emre Balak'la anlaşma sağladı.

Emre Balak Fethiyespor'da, System.String[]


TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta ikinci yarıda kümede kalma mücadalesi verecek Fethiyespor, Bodrum Belediyesi Bodrumspor'la yollarını ayıran stoper Emre Balak'la anlaşma sağladı.

Kariyerine Samsunspor'da başlayan, Gençlerbirliği, Bucaspor, Tavşanlı Linyit ve Körfezspor'da forma giyen tecrübeli oyuncunun lacivert-beyazlılarla 1.5 yıllık sözleşme imzaladığı ifade edildi. Emre Balak, Fethiyespor'un Antalya kampına dahil oldu. - Fethiye

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 12:40 Kaynak: DHA

Bodrum, Türkiye Futbol Federasyonu, Fethiyespor, Spor
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