Emre Balak Fethiyespor'da
1 saat önce
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta ikinci yarıda kümede kalma mücadalesi verecek Fethiyespor, Bodrum Belediyesi Bodrumspor'la yollarını ayıran stoper Emre Balak'la anlaşma sağladı.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta ikinci yarıda kümede kalma mücadalesi verecek Fethiyespor, Bodrum Belediyesi Bodrumspor'la yollarını ayıran stoper Emre Balak'la anlaşma sağladı.
Kariyerine Samsunspor'da başlayan, Gençlerbirliği, Bucaspor, Tavşanlı Linyit ve Körfezspor'da forma giyen tecrübeli oyuncunun lacivert-beyazlılarla 1.5 yıllık sözleşme imzaladığı ifade edildi. Emre Balak, Fethiyespor'un Antalya kampına dahil oldu. - Fethiye
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 12:40 Kaynak: DHA
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