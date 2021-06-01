Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Emre Belözoğlu'nun yeni sezonda sarı-lacivertli takımda teknik direktör olarak görev almayacağını açıkladı.

"YAKINDAN TAMINA FIRSATIM OLDU"

Koç, "Emre Belözoğlu'na müteşekkirim. Bizden önce de yaptığı hizmetler dahil olmak üzere yaptığı her şey için teşekkür ediyorum. Yöneticiyken tanıdım. Yönetici değilken de tanıdım. Başkanken harcadığımız mesaide çok daha yakından tanıma fırsatım oldu." dedi.

2009 YILINDA EVLENDİLER

Emre Belözoğlu, 3 Ocak 2009'da hayatını Tuğba Gürevin Belözoğlu ile birleştirdi.

Emre Belözoğlu ve Tuğba Belözoğlu çiftinin Ömer Akif, Zeynep ve Meryem adında üç çocuğu bulunuyor.

Emre Belözoğlu'nun 2008 yılında İngiltere'nin Newcastle United takımından Fenerbahçe'ye transfer olmasında Tuğba Gürevin Belözoğlu'nun payı büyüktü.

Tuğba Gürevin Belözoğlu, Bilgi Üniversitesi Reklamcılık bölümünden mezun olduktan sonra 3 Ocak 2009'da hayatını Emre Belözoğlu ile birleştirmişti.

SOSYAL MEDYADA AKTİF DEĞİLLER

Emre-Tuğba Belözoğlu çifti, sosyal medyada çok fazla aktif değiller. İkili, sosyal medya hesaplarından birlikte paylaşım yapmıyor. Özel hayatlarını göz önünde yaşamayan ikili, Instagram'da sınırlı sayıda dostları ve aile üyeleriyle takipleşiyor.