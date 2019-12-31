Emre Belözoğlu: 2020 kupa ile taçlansın!

Spor Arena - Süleyman Arat | Fenerbahçe Kaptanı Emre Belözoğlu, Çaykur Rizespor maçı sonrası ligin ilk yarısını değerlendirirken, "İlk devre bizim için puansal anlamda tam istediğimiz gibi olmasa da oyunsal anlamda bazı maçlarda gerçekten seviyemizi yakaladık" dedi.



"İlk yarıyı daha iyi yerde, daha iyi puanda bitirebilirdik" diyen tecrübeli oyuncu, "Yaptığımız hataları yapmazsak sezonun sonunda inşallah istediğimiz puanlara ulaşıp, şampiyonluğu elde edebiliriz diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.



"İnşallah Çaykur Rize maçı milat olur"



Şampiyon olabilmek için özellikle deplasman performanslarını geliştirmeleri gerektiğinin altını çizen 39 yaşındaki futbolcu, "İnşallah 2-1 kazandığımız Rize maçı bunun için milat olur. Deplasmanda çok daha iyi oynadığımız karşılaşmalar da oldu ancak bu mücadelede kazanmasını bildik. Son hafta şampiyonluk yolundaki rakiplerimiz de kazandı. Bu nedenle Çaykur Rize galibiyeti bizim için önemliydi" dedi.



"İç saha performansından memnunuz"



İyi bir kamp dönemi geçirmeleri gerektiğini belirten Emre şöyle devam etti:



"İkinci yarı çok daha zorlu geçecek bu nedenle ikinci devreye iyi başlamak önemli. İlk yarıda iç saha maçlarında çok bir sıkıntı yaşamadık. Bir tek sahamızda Antalyaspor'a karşı bir yenilgimiz oldu. Onun dışında iç saha performansımız iyiydi. Bizler de taraftarlarımız da iç saha performansından memnun."



"Mutlu edebildiysek ne mutlu"



Çaykur Rizespor karşısındaki galibiyetle deplasmandaki şanssızlıklarını kırdıklarını belirten tecrübeli oyuncu, "Bu maçta kazanmak inşallah bize bir motivasyon olur, milat olur... En azından taraftarlarımızı yılbaşı öncesinde biraz mutlu edebildiysek ne mutlu bizlere. Taraftarlarımız için de inşallah 2020 yılı kupayla taçlandıracağımız bir sene olur" ifadelerini kullandı.



"Jailson enterasan bir oyuncu"



Emre Belözoğlu, Çaykur Rizespor'a uzaktan attığı golle mücadeleye damgasını vuran Jailson'u da değerlendirdi. Emre, "Jailson valla çok enteresan bir oyuncu. Çok farklı mevkilerde de oynayabilen, çok iyi bir takım oyuncusu. Çok güzel bir gol attı, kendisini tebrik ediyorum. Bizi rahatlatan, en azından camiayı sezonun içinde tutan bir gol olduğunu düşünüyorum. Herkes bir patlama yaşadı" dedi



