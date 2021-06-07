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Emre Belözoğlu 25 yıldır ilk kez tatil yapacak - Son Dakika

Emre Belözoğlu 25 yıldır ilk kez tatil yapacak

07.06.2021 07:34
Emre Belözoğlu 25 yıldır ilk kez tatil yapacak, System.String[]

Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü ve Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, geçen hafta yayınladığı bir mesajla takımdan ayrıldığını duyurdu.

Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü ve Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, geçen hafta yayınladığı bir mesajla takımdan ayrıldığını duyurdu. "Hayırlı olsun" demek için aradığım Belözoğlu'na bundan sonra ne yapacağını sordum.

"Önce tatil" diyen yıldız sporcu, "Biliyor musun ben aslında 25 yıldır hiç tatil yapmadım" dedi.

Emre Belözoğlu 25 yıldır ilk kez tatil yapacak

Hep kısa tatiller yaptığını ve bu süreçlerde de kafasının hep dolu olduğunu ve tam anlamıyla dinlenemediğini anlatan Emre Belözoğlu, 25 yıldır ilk kez "kafasını dinleyecek..."

Emre Belözoğlu 25 yıldır ilk kez tatil yapacak

ÖNCE PRO LİSANSINI ALACAK

Çeşme'deki evinde eşi Tuğba Hanım, çocukları Ömer Akif, Meryem Leyla ve Zeynep Neda ile uzun bir tatil yapacak olan Emre Belözoğlu'nun telefonlarının hiç susmadığını öğrendim. Teklif üzerine teklif alan centilmen sporcuya, Milli Takım'da yardımcı hocalık yapması da teklif edilmiş. Şimdilik teklifleri kabul etmeyen Belözoğlu, önce UEFA Pro Lisans eğitimini tamamlamaya karar vermiş. Yaz boyunca eğitim alacak olan Belözoğlu, pro lisansını aldıktan sonra teklifleri değerlendirecekmiş.

Emre Belözoğlu 25 yıldır ilk kez tatil yapacak

Bodrum'da dinleniyorlar

Nisan sonunda ağır bir Covid atlatan Arzu- Ömer Sabancı çifti, dinlenmek için Bodrum'a gitti. Önceki gün Türkbükü sahilinde baş başa yürüyüş yapan çift, sonrasında teknelerine geçmek için iskeleden bota bindi. Formda ve keyifli görünen çift, hastalığı atlatmış olmalarına rağmen tedbiri yine de elden bırakmadı ve maskelerini denize açılana kadar hiç çıkarmadı.

Emre Belözoğlu 25 yıldır ilk kez tatil yapacak

Milano'da 2 gün

Markanın ilk Türk marka elçisi Serenay Sarıkaya da davetlere katılarak ünlü yıldızlarla bir araya geldi. Bulgari, ilk gün Serenay Sarıkaya, Lily Aldridge, Chiara Ferragni, Ester Expósito gibi marka elçilerinin de aralarında bulunduğu misafirlerini, Milano'nun ikonik binası La Scala'da, Pietro Mianiti'nin şefliğinde düzenlenen konserde ağırladı. İkinci gün ise Bulgari Hotel Milano'nun bahçesinde davet düzenlendi. Gecede Beatrice Venezi sahneye çıktı.

Emre Belözoğlu 25 yıldır ilk kez tatil yapacak

"İyilik sağlık" gezisi

Şah Yaycı, yakın dostlarını Denizli'deki Aynes tesislerine götürdü. Markanın geliştirdiği kolajenli ürünleri yerinde görmek ve içeriği hakkında bilgi almak için giden ekibi, Aynes Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Karamustafa, Aynes CEO'su Murat Hocalar ve yöneticileri ağırladı. Ender Saraç, Siren Ertan, Balçiçek İlter, Akasya Asıltürkmen, Şebnem Burcuoğlu, Merve İpek Öztürk, Burak Kan, Nurcan İbrahimoğlu gibi isimlerin oluşturduğu kalabalık grup, üretimi inceledikten sonra kolajenli ürünlerin tadına da baktı.

Emre Belözoğlu 25 yıldır ilk kez tatil yapacak

MIssonI'nin eserleri İstanbul'da

Dünyaca ünlü sanatçı Francesco Maccapani Missoni'nin sergisi, İstanbul'da sanatseverlerle buluştu.

Moda dünyasının önemli markalarından birinin yaratıcısı olan Missoni Ailesi'nin genç üyesi Francesco Maccapani Missoni'nin renkli kağıtlarla yarattığı eserleri, Beşiktaş'taki Four Seasons Hotel'de sergilenmeye başlandı.

Emre Belözoğlu 25 yıldır ilk kez tatil yapacak

30 eserin yer aldığı serginin açılışı, geçen cuma iş, cemiyet ve sanat dünyasından ünlü isimlerin katılımıyla yapıldı.

Danışmanlığını Gizem Pamukçu, Hülya Şekercioğlu, Mehmet Korutürk'ün, küratörlüğünü ise Mariuccia Casadio'nun gerçekleştirdiği sergi, Aqua Restoran'da düzenlenen özel davetin ardından ziyaretçilere açıldı.

Emre Belözoğlu 25 yıldır ilk kez tatil yapacak

Rosita ile Ottavio Missoni'nin torunu ve Angela Missoni ile Marco Maccapani'nin oğlu olan Francesco Maccapani Missoni, renkli kağıt şeritleriyle dokuma yaparak eserlerini ortaya çıkarıyor.

Emre Belözoğlu 25 yıldır ilk kez tatil yapacak

Hülya Şekercioğlu - Gizem Pamukçu - Mehmet Korutürk

Emre Belözoğlu 25 yıldır ilk kez tatil yapacak

Kitabın geliri Darüşşafaka'ya

Yazar ve iş insanı Hayri Cem, "Endüstri 4.0'dan Toplum 5.0'a Dijital Dönüşüm" adlı kitabının tüm telif gelirlerini Darüşşafaka'ya bağışladı. Kendisi de Darüşşafaka'da eğitim gören Cem, 2019 yılında çıkardığı "Medya Planlamasında Kullanılan Araştırmalar ve Veriler" kitabının satış gelirini de kuruma bağışlamıştı.

Emre Belözoğlu 25 yıldır ilk kez tatil yapacak

Uçak pastayla sürpriz kutlama

Farmasi'nin Miss Turkey 2021'in ana sponsoru olduğu, özel bir yemek davetiyle açıklandı. Gecede bir de doğum günü sürprizi yaşandı. Farmasi Yönetim Kurulu Üyesi Emre Tuna'nın 27'nci yaşı, ekip arkadaşları tarafından kutlandı. Pilotaj eğitimi alan Tuna, uçak şeklinde hazırlanan pastasının mumlarını üfledi.

Emre Belözoğlu 25 yıldır ilk kez tatil yapacak
Emre Belözoğlu 25 yıldır ilk kez tatil yapacak

Emre Belözoğlu, Fenerbahçe, Milano, Futbol, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Emre Belözoğlu 25 yıldır ilk kez tatil yapacak - Son Dakika Magazin


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