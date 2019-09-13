Son Dakika Haberleri: Emre Belözoğlu Alanyaspor'a yetişmiyor!
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Emre Belözoğlu Alanyaspor'a yetişmiyor!

44 dakika önce

Fenerbahçe sağlık heyetinin yaptığı kontroller sonrasında Emre Belözoğlu'nun durumu netleşti.

Emre Belözoğlu Alanyaspor'a yetişmiyor!, System.String[]

Fenerbahçe sağlık heyetinin yaptığı kontroller sonrasında Emre Belözoğlu'nun durumu netleşti. Sabah'ta yer alan habere göre; Sarı-lacivertlilerin kaptanı, pazartesi deplasmanda oynanacak Alanyaspor mücadelesinde görev yapamayacak.


A Milli Takım'ın Andorra ile oynadığı maçın ardından bel ağrıları artan Emre, Moldova deplasmanında 11'de yer almamıştı.


ISLA-MOSES-HASAN YETİŞMEDİ


Emre'nin yanı sıra sakatlıkları nedeniyle uzun süredir tedavide olan Hasan Ali Kaldırım, Mauricio Isla ve Victor Moses da Alanya deplasmanına yetişemediler. Fizik olarak hazır durumda olan yeni transfer Luiz Gustavo ise görev verildiği takdirde sahada olacak.

Aytemiz Alanyaspor, Emre Belözoğlu, Fenerbahçe, Sabah, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 08:50 
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