Emre Belözoğlu alkışlarla sahadan ayrıldı

Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor ile oynadığı mücadelenin 63'üncü dakikasında oyundan çıkan ve yerini Zajc'a bırakan Emre Belözoğlu, kenara gelene kadar alkışlandı.

1996 yılında Zeytinburnuspor altyapısından Galatasaray'a transfer olan ve 1997 yılında ilk profesyonel maçına çıkan Emre Belözoğlu, daha sonra İnter forması giydi. Belözoğlu sırasıyla; Newcastle United, Fenerbahçe, Atletico Madrid, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve tekrar Fenerbahçe formasını terletti. Süper Lig'in 2019-20 sezonunun son maçında Çaykur Rizespor ile oynanan maçta son kez futbolcu olarak sahada yer alan Emre Belözoğlu, 63 dakika forma giydi. Mücadelenin 37'nci dakikasında Çaykur Rizespor savunmasından topu alarak rakibinden sıyrılan Emre Belözoğlu, ceza sahası içinde Abdullah'ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Halis Özkahya penaltı noktasını gösterdi. 39'uncu dakikada penaltı vuruşu için topun başına geçen Emre, takımını öne geçiren golü kaydetti. Karşılaşmanın 63'üncü dakikasında yerini Zajc'a bırakan başarılı futbolcu, sahayı alkışlarla terk etti. Kaptanlık pazubendini Ömer Faruk Beyaz'a bırakan Emre Belözoğlu'nu saha içinde ve kenarda yer alan takım arkadaşları ile teknik heyet alkışladı.