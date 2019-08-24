Son Dakika Haberleri: Emre Belözoğlu, Başakşehir takım fotoğrafına girdi
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Emre Belözoğlu, Başakşehir takım fotoğrafına girdi

1 saat önce

Fenerbahçe Kaptanı Emre Belözoğlu'na eski takımı Medipol Başakşehir'den büyük sevgi gösterilerinde bulunuldu.

Emre Belözoğlu, Başakşehir takım fotoğrafına girdi, System.String[]

Fenerbahçe Kaptanı Emre Belözoğlu'na eski takımı Medipol Başakşehir'den büyük sevgi gösterilerinde bulunuldu. Maç öncesi Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın kızı ile Belözoğlu'nun oğlu sahaya çıktı. Gümüşdağ'ın kızı, tecrübeli oyuncuya çiçek vererek, "Emre abi sen Fenerbahçeli'sin ama oğlun Ömer Başakşehirli" dedi. Öte yandan Arda Turan'ın daveti üzerine Belözoğlu, Başakşehir takım fotoğrafında yer aldı ve objektiflere poz verdi.


VEDAT BAŞARILAR DİLEDİ


Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Vedat Muriqi, Çaykur Rizsepor'da hocalığını yapan Okan Buruk'a maç öncesi başarı diledi.


Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'dan kadrosuna kattığı Vedat Muriqi, Medipol Başakşehir maçı öncesi eski hocası Okan Buruk'un yanına koştu. İstiklal Marşı'ndan sonra soluğu Medipol Başakşehir Teknik Direkötür Okan Buruk'un yanında alan Muriqi, Çaykur Rizserpor'da çalıştığı teknik ekibe maç öncesi başarı dileklerini iletti.

Emre Belözoğlu, Fenerbahçe, Başakşehir, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 11:02 
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