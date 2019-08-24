Son Dakika Haberleri: Emre Belözoğlu, Başakşehir takım fotoğrafında yer aldı
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Emre Belözoğlu, Başakşehir takım fotoğrafında yer aldı

58 dakika önce

Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu'na maç öncesi Başakşehirli bir kız taraftar çiçek verdi.

Emre Belözoğlu, Başakşehir takım fotoğrafında yer aldı, System.String[]

Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu'na maç öncesi Başakşehirli bir kız taraftar çiçek verdi. Öte yandan Belözoğlu, Arda Turan'ın daveti ile Başakşehirli oyuncuların takım fotoğrafında yer aldı.


Fenerbahçe Kaptanı Emre Belözoğlu'na eski takımı Medipol Başakşehir'den büyük sevgi gösterilerinde bulunuldu. Maç öncesi bir kız çocuk taraftarının çiçek verdiği Emre Belözoğlu'na, "Emre abi sen Fenerbahçeli'sin ama oğlun Ömer Başakşehirli" dedi. Öte yandan Arda Turan'ın daveti üzerine Belözoğlu, Başakşehir takım fotoğrafında yer aldı ve objektiflere poz verdi. - İSTANBUL

Emre Belözoğlu, Fenerbahçe, Başakşehir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 09:58 Kaynak: İHA
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