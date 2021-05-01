Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, "Ben inanıyorum kupa ile taçlandıracaksınız. Size, takımımıza güveniyorum" dedi.

Süper Lig'in 39'uncu haftasında BB Erzurumspor ile mücadele edecek Fenerbahçe'de Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, Aytemiz Alanyaspor maçı sonrası yapılan ilk antrenmanda takımını etrafına toplayarak son maça ve son düdüğe kadar mücadele etmeleri gerektiğini söyledi.