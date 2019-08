Emre Belözoğlu: Benim pasımdan çok Vedat'ın golü konuşulmalı

"Ligin çok başı, önümüzde çok zorlu bir süreç var"

"Biraz daha maç oynamaya ihtiyacımız var"

"Alper'in davranışı çok değerli"

"Bireysel olarak net hazır değilim"

"Futbol sadece top ayağınızdayken oynanmaz"

İSTANBUL, - Fenerbahçe'ye 4 yıl aradan sonra geri dönen Emre Belözoğlu, "Benim için çubukluyla her sahaya çıktığım maç çok ayrı olmuştu. Dört senelik bir aradan sonra da ilk resmi maçımdı. Benim için de çok güzeldi. Kelimelerle ifade edemeyeceğim duygulardı. Taraftarımızın teveccühü, sokakta beni gördüğü zaman Fenerbahçelilerin göstermiş olduğu teveccüh beni çok mutlu ediyor" dedi.

38 yaşındaki tecrübeli oyuncu, hem yeni sezon hem de Gazişehir Gaziantep karşılaşması hakkında kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Sezona Kadıköy'de başlamanın bir avantaj olduğunu dile getiren Emre Belözoğlu, "Sahamızda başlamamız, büyük taraftarımızın desteğiyle başlamamız bizim için bir avantajdı. Bu avantajı da çok iyi değerlendirdik. Takım çok iyi bir reaksiyon gösterdi. İlk dakikadan itibaren maçı kazanmak istediğini kendi içimizde birbirimize hem rakip takıma hem de taraftarımıza net bir şekilde hissettirdik. Mutluyum, belki de daha iyi bir başlangıç olamazdı. Bizi yanlış düşüncelere sevk etmesin. Eksiklerimizi gördük. Görmemiz de gerekir. En iyi oynadığımız dönemlerde, en iyi skorları elde ettiğimizde bile böyle bakmamız gerekiyor. Ligin daha çok başındayız. Önümüzde çok zorlu bir süreç var. Zorlu haftalar bizi bekliyor. Bu şekilde başlamak, taraftarımızı rahat bir şekilde evlerine göndermek biz futbolcuları, takımımızı, hocalarımızı çok mutlu etti. İnşallah bunun devamını getiririz" diye konuştu.

"FUTBOL SADECE TOP AYAĞINIZDAYKEN OYNANMAZ"

Hem fizik hem de mental açıdan yüksek motivasyon isteyen bir oyun sergilemeye çalıştıklarını vurgulayan Belözoğlu, "Sezonun henüz başı. Bazı şeyleri söylemek için çok erken ama böyle oynamamız gerektiğini hocamız bize sürekli toplantılarda ve antrenmanlarda söylüyor. Bu oyunun gerçekten koordinasyonlu bir şekilde, bütün halinde oynandığında ben Türkiye'de kabul edilebilir bir oyun olduğunu düşünüyorum. Özellikle büyük takımlar için, Fenerbahçe için. Bu oyunun aynı zamanda zaaflar da getirdiğini düşünmemiz gerekiyor. O yüzden oyunun iki yönünü de doğru oynamamız lazım. Topun bizde kaldığı dönemde de savunma güvenliğinin çok önemli olması gereken bir süredir. Futbol sadece top ayağınızdayken oynanmaz. Hoca da bunu söylüyor. Bu oyunu oynamaya devam edeceğiz. Taraftarımızın keyif alması için ki zaten Fenerbahçe bu dominant oyunu yıllarca oynadı. Şampiyonlukların geldiği senelerde hep böyle oynadı. İnşallah bunu sezon sonuna kadar devam ettirmek istiyoruz ama bu kolay bir oyun değil. Süreklilik isteyen, hem fiziki kalite hem de mental anlamda yüksek motivasyon isteyen bir oyun. İnanıyorum ki sezon sonuna kadar bunu devam ettirebilecek bir kapasitemiz var. Kaliteyi arttırdığımız sürece taraftarımızın beklediği görüntüyü ve oyunu sezon sonuna kadar devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.

"BİRAZ DAHA MAÇ OYNAMAYA İHTİYACIMIZ VAR"

Bireysel performansı hakkında da konuşan tecrübeli oyuncu, "Benim için çubukluyla her sahaya çıktığım maç çok ayrı olmuştu. Dört senelik bir aradan sonra da ilk resmi maçımdı. Benim için de çok güzeldi. Kelimelerle ifade edemeyeceğim duygulardı. Taraftarımızın teveccühü, sokakta beni gördüğü zaman Fenerbahçelilerin göstermiş olduğu teveccüh beni çok mutlu ediyor. Onların bana karşı olan bu sevgilerini gördükten sonra onların benden istediğini bilen bir oyuncu olarak sahada elimden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorum. Dün de benim adıma çok şükür iyi geçti ama ben de tam anlamıyla hazır değilim. Fizik olarak da tam hazır değilim. Biraz daha maç oynamaya ihtiyacımız var. Hem takım hem ben daha iyi bir hale geleceğiz" şeklinde konuştu.

Fenerbahçe'nin olduğu her yerde tek hedefin şampiyonluk olduğunu söyleyen Emre Belözoğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Fenerbahçe'nin olduğu her yerde tek hedef şampiyonluktur. Yeter ki bize o desteğini esirgemeyen, bu kulübün ayakta durmasının en büyük vesilesi olan büyük taraftarımız her zaman yanımızda olsun. Onlar bizim yanımızda olsun, ondan sonrası kolay olur diye düşünüyorum."

"BENİM PASIMDAN ÇOK VEDAT'IN GOLÜ KONUŞULMALI"

Gazişehir Gaziantep karşılaşmasında Fenerbahçe'nin ikinci golünü kaydeden Vedat Muriç'in gol vuruşuna ilişkin ise 'mükemmel' ifadesini kullanan Emre Belözoğlu, "Orada öne çıkması gereken benim pasım değil, Vedat'ın mükemmel gol vuruşu. Bunun konuşulması gerekiyor. Benimki tam bir asist gibi değildi. Boş kaleye bıraktı, attı gibi bir pas değildi. Vedat'ın becerisiyle alakalı bir durumdu. O golde en büyük şapka çıkartılacak kişi de Vedat. O çok özverili bir oyuncu. Ligimizi çok iyi tanıyor. Karakter olarak da gerçekten tam Fenerbahçelilerin seveceği, Fenerbahçe'nin kaybettiği zaman üzüldüğünü net bir şekilde hissettirecek, kazandığında da bir taraftar gibi çocuklar gibi sevinecek bir profil. Onun gibi bir futbolcuya ihtiyacımız vardı. Diğer takım arkadaşlarım da elinden geleni her şeyi yaptı. Dün vasat oynayan bir oyuncumuz yoktu. Önemli olan birlikteliği devam ettirmek. Beraber kazanacağız. Bazen ne yazık ki futbolda bunlar var beraber kaybedeceğiz. Ama birlik ve bütünlüğümüzü hiçbir zaman bozmayacağız. En büyük destekçimiz de taraftarımız. Çubukluyu giyen her futbolcumuza, beklentilerin aşağısında kalan oyuncumuza bile o şefkati göstereceklerdir. Onlara çok ihtiyacımız var. Onlar bizim sahadaki en büyük gücümüz" diye konuştu.

"ALPER'İN DAVRANIŞI ÇOK DEĞERLİ"

Alper Potuk'un Fenerbahçe'den aldığı yıllık ücrette yüzde 40 oranında indirime gitmesini de değerlendiren Emre, "Dün Alper'in yapmış olduğu duruş da oynamasa dahi çok önemliydi. Profesyonel futbolcular olarak bizler ekmeğimizi bu meslekten kazanıyoruz. Belki taraftarlarımız bizim gibi bu işe bakamazlar ama her sabah işine gider, aşının ekmeğinin peşinden giden herkes bilir ki ekmek parası için verilen mücadele çok değerlidir. O, kendi isteğiyle kendi maaşından feragat ettiğini yönetimimize bildirdi. Sayın Başkanımız da önemli ve değerli bir açıklama yaptı. Alper'in davranışını çok önemli ve değerli buluyorum" açıklamasında bulundu.

Maç öncesi ve sırasında takım arkadaşlarını motive etmesine ilişkin gelen soruyu ise Belözoğlu şu şekilde yanıtladı:

"Oyuncu arkadaşlarıma her zaman oyuna, 90 dakikaya motive edebilmek için elimden geleni maçtan önce de maçtan birkaç gün önce de yapmaya çalışıyorum. Çünkü maçı o anda yaşayamazsınız. İyi bir senaryo çıksın istiyorsanız bunun biraz daha önce olması gerekiyor. Ancak bu tek seslilik değil de biraz daha çok sesliliğe dönüyor. Soyunma odasında herkes düşündüğünü bir şekilde hissettirmeli. Çünkü bir kişinin sesinin çıkması sadece sizi belli bir yere kadar motive edebilir. Ancak herkesin bunu çok istediğini hissettirmesi soyunma odalarında daha önemlidir. Bizim takımımızın soyunma odasında da yavaş yavaş bu durum gelişmeye başladı. Olumlu bir gelişme olarak görüyorum. Bunun devamı da gelecek. İnşallah skorlar da yardım eder. Çünkü takımlar yavaş yavaş oturuyor. Her sistem yavaş yavaş oturuyor. Biz de yeni bir oyun oynamaya çalışıyoruz. Onun için de bir süreye ihtiyacımız var. Fizik kalitemiz oturana kadar soyunma odasındaki o sinerjiyi, o havayı, o çok sesliliğe ihtiyacımız var. Ben de onlardan bir tanesiyim. Herkes gibi saha içinde de saha dışında da görevimi yapmaya çalışacağım."