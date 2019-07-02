Son Dakika Haberleri: Emre Belözoğlu bin 495 gün sonra Fenerbahçe'de
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Emre Belözoğlu bin 495 gün sonra Fenerbahçe'de

1 saat önce

Fenerbahçe, uzun zamandır transfer görüşmelerini sürdürdüğü Emre Belözoğlu ile 1yıllık sözleşme imzaladı.

Emre Belözoğlu bin 495 gün sonra Fenerbahçe'de, System.String[]
Fenerbahçe, uzun zamandır transfer görüşmelerini sürdürdüğü Emre Belözoğlu ile 1yıllık sözleşme imzaladı. 38 yaşındaki futbolcu 7 sezon formasını terlettiği sar-lacivertli camiaya 4 yıl 1 ay 2 gün (Bin 495 gün) sonra tekrar döndü.

Fenerbahçe'de beklenen Emre Belözoğlu transferi resmen açıklandı. Sarı-lacivertli camiaya 4 yıl aradan sonra geri dönen Milli yıldız, Fenerbahçe'ye 1 yıllık imza attı. 2008-2009 sezonunda Newcastle United'tan Fenerbahçe'ye transfer olan Emre, 7 sezon sarı-lacivertli takımda forma giydi. Bu 7 yıllık süre zarfında 6 kez kupa kaldırdı. 38 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe kariyerinde, 2 lig, 2 Türkiye Kupası, 2 de Süper Kupa zaferine ulaştı. Tecrübeli futbolcu, sarı-lacivertli formayla son maçına 30 Mayıs 2015 tarihinde Kadıköy'de oynanan Kasımpaşa mücadelesinde çıkmış ve bu maçta 1 de gol kaydetmişti.

525 gün sonra Milli Takım'a çağrılmıştı

2015 yılında Fenerbahçe ile yollarını ayırdıktan sonra Medipol Başakşehir'e transfer olan Emre Belözoğlu, turuncu-lacivertli ekipte 4 sezon forma giydi. İstanbul temsilcisinde 128 maça çıkan deneyimli yıldız, 15 de gol attı. Başakşehir'de performansıyla göz dolduran 38 yaşındaki orta saha, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş tarafından 525 gün sonra Ay-Yıldızlı takıma davet edilmişti. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 11:48 Kaynak: İHA
Emre Belözoğlu, Fenerbahçe, Spor
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