Emre Belözoğlu: Bu derbi çok farklı olacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Emre Belözoğlu: Bu derbi çok farklı olacak - Son Dakika Spor

Emre Belözoğlu: Bu derbi çok farklı olacak

6 saat önce

Deplasmanlarda peş peşe yaşanan puan kayıpları sonucu liderin 8 puan gerisine düşerek kaosun eşiğine gelen Fenerbahçe'de 'geri dönüş maçı' olarak görülen Beşiktaş derbisi için konuşan kaptan Emre Belözoğlu, "Hepimiz durumun farkındayız ve gereğini yapacağız" dedi.

Emre Belözoğlu: Bu derbi çok farklı olacak, System.String[]

Deplasmanlarda peş peşe yaşanan puan kayıpları sonucu liderin 8 puan gerisine düşerek kaosun eşiğine gelen Fenerbahçe'de 'geri dönüş maçı' olarak görülen Beşiktaş derbisi için konuşan kaptan Emre Belözoğlu, "Hepimiz durumun farkındayız ve gereğini yapacağız" dedi.


TARAFTAR, AVANTAJIMIZ


Bütün takımın Beşiktaş derbisine çok iyi motive olduğunu vurgulayan Emre, "Henüz kadro netleşmedi ancak sahaya kim çıkarsa çıksın her oyuncu kazanmamız gerektiğinin farkında" diye konuştu.


Tüm futbolcuların her şeyin ayrımında olduğunu belirten Emre Belözoğlu, "Taraftarımız bizim en büyük avantajımız. Onların önünde kazanıp bütünleşmeyi ve aradığımız çıkışı yakalamayı çok istiyoruz" ifadelerini kullandı.


ÇIKIŞA GEÇMELİYİZ


Emre Belözoğlu, açıklamaları sırasında son dönemdeki performansıyla eleştirilen Max Kruse'ye de değinerek şunları söyledi:


"Kruse çok uzun bir sakatlık sürecinden çıktı. Böyle durumlarda geri dönüş hiç kolay olmuyor. Ancak Ersun Yanal hocamız ona forma verirse ben Kruse'nin de farklı oynayacağına inanıyorum. Aslında bu maç hepimiz için çok farklı olacak." Sarı lacivertli ekip bugün yapacağı idmanın ardından kampa girerek derbi saatini beklemeye başlayacak.


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Emre Belözoğlu, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 08:36 
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