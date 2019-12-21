Emre Belözoğlu: Bu derbi çok farklı olacak

Deplasmanlarda peş peşe yaşanan puan kayıpları sonucu liderin 8 puan gerisine düşerek kaosun eşiğine gelen Fenerbahçe'de 'geri dönüş maçı' olarak görülen Beşiktaş derbisi için konuşan kaptan Emre Belözoğlu, "Hepimiz durumun farkındayız ve gereğini yapacağız" dedi.



TARAFTAR, AVANTAJIMIZ



Bütün takımın Beşiktaş derbisine çok iyi motive olduğunu vurgulayan Emre, "Henüz kadro netleşmedi ancak sahaya kim çıkarsa çıksın her oyuncu kazanmamız gerektiğinin farkında" diye konuştu.



Tüm futbolcuların her şeyin ayrımında olduğunu belirten Emre Belözoğlu, "Taraftarımız bizim en büyük avantajımız. Onların önünde kazanıp bütünleşmeyi ve aradığımız çıkışı yakalamayı çok istiyoruz" ifadelerini kullandı.



ÇIKIŞA GEÇMELİYİZ



Emre Belözoğlu, açıklamaları sırasında son dönemdeki performansıyla eleştirilen Max Kruse'ye de değinerek şunları söyledi:



"Kruse çok uzun bir sakatlık sürecinden çıktı. Böyle durumlarda geri dönüş hiç kolay olmuyor. Ancak Ersun Yanal hocamız ona forma verirse ben Kruse'nin de farklı oynayacağına inanıyorum. Aslında bu maç hepimiz için çok farklı olacak." Sarı lacivertli ekip bugün yapacağı idmanın ardından kampa girerek derbi saatini beklemeye başlayacak.



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