Son Dakika Haberleri: Emre Belözoğlu: "Bu takımın bir parçası olmak benim için büyük bir şeref"
Son Dakika Spor Emre Belözoğlu: 'Bu takımın bir parçası olmak benim için büyük bir şeref' - Son Dakika Spor

Emre Belözoğlu: "Bu takımın bir parçası olmak benim için büyük bir şeref"

6 saat önce

Türkiye A Milli Takım Kaptanı Emre Belözoğlu, "Bu takım içerisinde olmak, parçası olmak benim için büyük bir şeref. Bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum" dedi.

Emre Belözoğlu:

Türkiye A Milli Takım Kaptanı Emre Belözoğlu, "Bu takım içerisinde olmak, parçası olmak benim için büyük bir şeref. Bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum" dedi.


Türkiye, UEFA Avrupa 2020 Elemeleri H Grubu 9. maçında sahasında İzlanda ile golsüz berabere kaldı. Müsabaka sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan A Milli Takım Kaptanı Emre Belözoğlu, hep beraber mücadele ettiklerini ifade ederek, "Üzerimizde milli takım forması varken o duygularla geliyorsunuz. İnşallah Avrupa'ya gitmek bana da nasip olur. Bu takım içerisinde olmak, parçası olmak benim için büyük bir şeref. Bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum. İzlanda'dan çok daha iyi bir takım olduğumuzu gösterdik. Oynamadan çok fazla konuşmayayım. Bu takımın en büyük gücü halkımızın duası, oyuncularımız da emek gösterdi. Ülkemiz takımımızın etrafında güzel bir sinerji oluşturdu. Takım içerisinde iyi oyuncuların olması bize bunu getirdi. Biraz ağrım var. Hoca ile konuşacağız buradan ayrılacağız mı yoksa devam mı edeceğiz diye" açıklamasında bulundu. - İSTANBUL

Emre Belözoğlu, Türkiye, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 11:11 Kaynak: İHA
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