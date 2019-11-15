Son Dakika Haberleri: Emre Belözoğlu: Bu takımın parçası olmak büyük bir şeref
Son Dakika Spor Emre Belözoğlu: Bu takımın parçası olmak büyük bir şeref

Emre Belözoğlu: Bu takımın parçası olmak büyük bir şeref

6 saat önce

Hep beraber mücadele ettiklerini söyleyen Emre Belözoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Üzerimizde milli takım forması varken, o duygularla buraya geliyorsunuz. İnşallah Avrupa'ya gitmek bana da nasip olur.

Emre Belözoğlu: Bu takımın parçası olmak büyük bir şeref, System.String[]

Hep beraber mücadele ettiklerini söyleyen Emre Belözoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Üzerimizde milli takım forması varken, o duygularla buraya geliyorsunuz. İnşallah Avrupa'ya gitmek bana da nasip olur. Bu takımın içerisinde olmak, bu takımın parçası olmak benim için büyük bir şeref. Bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum. İzlanda'dan çok daha iyi bir takım olduğumuzu gösterdik. Oynamadan çok fazla konuşmayayım. Bu takımın en büyük gücü halkımızın duası, oyuncularımız da emek gösterdi. Ülkemiz, takımımızın etrafında güzel bir sinerji oluşturdu. Takım içerisinde iyi oyuncuların olması bize bunu getirdi. Biraz ağrım var, hoca ile konuşacağız. Buradan ayrılacak mıyız, yoksa devam mı edeceğiz diye."


Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,

Emre Belözoğlu, İzlanda, Avrupa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 12:06 
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