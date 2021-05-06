Emre Belözoğlu, çalışmalara başladı! Bileti kesilen ilk isim Samatta oldu
06.05.2021 14:42
Fenerbahçe'de sezon başı takıma büyük umutlarla transfer edilen Mbwana Samatta, sarı-lacivertli takımda sergilediği performansla sınıfta kaldı. Teknik direktör koltuğuna geçmesinin ardından Tanzanyalı golcüyle yakından ilgilenen Emre Belözoğlu'nun, bir türlü yola getiremediği Samatta ile gelecek sezon devam etmeyi düşünmediği öğrenildi. Golcü ismi isteyen kulüpler arasında ise daha önce de formasını giydiği Genk'in yanı sıra Club Brugge'un olduğu belirtildi.
Samatta'nın, Aston Villa'ya ödenecek bonservis olan 6 milyon Euro'ya gönderilmesi pek mümkün görünmüyor. Belçika kulüplerinin maksimum 4 milyon Euro'ya kadar çıkabileceği ifade ediliyor. Fenerbahçe yönetiminin 4 milyon Euro civarında bir bedele de hayır demeyeceği belirtiliyor. Sarı-lacivertliler böylelikle 6 milyon Euro'luk zararın bir bölümünü karşılamış olacak. Yıllık 2.7 milyon euroluk maaşı da bütçeyi zorlayan bir unsur.
BİR TÜRLÜ HAYATA DÖNMEDİ
Emre Belözoğlu, göreve gelir gelmez ilk iki maçta Samatta'ya 11'de yer verdi. Ancak istediği performansı alamadı. Sonrasında ise yıldız oyuncu yedek soyundu. Oyuna dahil olduğu Erzurumspor maçında hem kaçırdığı goller hem de vücut diliyle konsantre olmadığını gösterdi. Belözoğlu, tecrübeli forvete şans verse de bir türlü istediği karşılığı alamıyor.
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