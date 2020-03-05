Emre Belözoğlu, Fenerbahçe antrenmanında teknik heyette - Son Dakika
Son Dakika Spor Emre Belözoğlu, Fenerbahçe antrenmanında teknik heyette - Son Dakika Spor

Emre Belözoğlu, Fenerbahçe antrenmanında teknik heyette

6 saat önce

Fenerbahçe, Süper Lig'in 25. haftasında 7 Mart Cumartesi günü sahasında Yukatel Denizlispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Emre Belözoğlu, Fenerbahçe antrenmanında teknik heyette, System.String[]

Fenerbahçe, Süper Lig'in 25. haftasında 7 Mart Cumartesi günü sahasında Yukatel Denizlispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda sarı-lacivertliler, tecrübeli futbolcu Emre Belözoğlu ile antrenörler Volkan Demirel, Zeki Murat Göle ve Fatih Yıldız yönetiminde çalıştı.

Isınma ve ve koordinasyon hareketleriyle başlayıp, pas ve çift kale maçla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Emre Belözoğlu, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 03:36 Kaynak: AA
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