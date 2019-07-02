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Emre Belözoğlu Fenerbahçe'de

1 saat önce

Fenerbahçe, eski futbolcusu Emre Belözoğlu ile sözleşme imzaladı.

Emre Belözoğlu Fenerbahçe'de, System.String[]
Fenerbahçe, eski futbolcusu Emre Belözoğlu ile sözleşme imzaladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, tecrübeli futbolcuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Emre Belözoğlu için Ülker Stadı'nda yapılan imza töreninde sportif direktör Damien Comolli'nin de bulunduğu aktarıldı.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 11:43 Kaynak: AA
Emre Belözoğlu, Fenerbahçe, Spor
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