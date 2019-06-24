Son Dakika Haberleri: Emre Belözoğlu Fenerbahçe için gün sayıyor
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Emre Belözoğlu Fenerbahçe için gün sayıyor

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir ile sözleşmesi sona eren Emre Belözoğlu, Fenerbahçe forması giymek için gün sayıyor.

Emre Belözoğlu Fenerbahçe için gün sayıyor, System.String[]
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir ile sözleşmesi sona eren Emre Belözoğlu, Fenerbahçe forması giymek için gün sayıyor.
Deneyimli futbolcunun sarı-lacivertli kulübe transferinin, kısa bir süre içerisinde resmi olarak açıklanması bekleniyor.
Tatile çıkan Emre Belözoğlu, 1 Temmuz Pazartesi günü İstanbul'a dönecek ve sağlık kontrolünden geçecek.
Emre, sağlık kontrolünün ardından sarı-lacivertli takımın temmuz ayının ilk haftasında İstanbul'da başlayacak kampına katılacak.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 01:37 Kaynak: AA
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