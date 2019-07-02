Son Dakika Haberleri: Emre Belözoğlu Fenerbahçe ile sözleşme imzaladı
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Emre Belözoğlu Fenerbahçe ile sözleşme imzaladı

1 saat önce

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, tecrübeli futbolcuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Emre Belözoğlu için Ülker Stadı'nda yapılan imza töreninde sportif direktör Damien Comolli'nin de bulunduğu aktarıldı.

Emre Belözoğlu Fenerbahçe ile sözleşme imzaladı, System.String[]
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada tecrübeli futbolcu Emre Belözoğlu ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Emre Belözoğlu için Ülker Stadı'nda yapılan imza töreninde sportif direktör Damien Comolli'nin de bulunduğu aktarıldı.

Sarı-lacivertli kulüple sözleşme imzalayan Emre Belözoğlu, 2015-2016 sezonundan itibaren 4 yıl forma giydiği Medipol Başakşehir'e veda etti.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 01:23 
Emre Belözoğlu, Ülker Stadı, Fenerbahçe, Spor
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