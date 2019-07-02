Emre Belözoğlu Fenerbahçe ile sözleşme imzaladı
1 saat önce
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, tecrübeli futbolcuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Emre Belözoğlu için Ülker Stadı'nda yapılan imza töreninde sportif direktör Damien Comolli'nin de bulunduğu aktarıldı.
Fenerbahçe
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 01:23
'den yapılan açıklamada tecrübeli futbolcu Emre Belözoğlu
ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Emre Belözoğlu için Ülker Stadı
'nda yapılan imza töreninde sportif direktör Damien Comolli'nin de bulunduğu aktarıldı.
Sarı-lacivertli kulüple sözleşme imzalayan Emre Belözoğlu, 2015-2016 sezonundan itibaren 4 yıl forma giydiği Medipol Başakşehir
'e veda etti.
Emre Belözoğlu resmen Fenerbahçe'de! Formayı giydi
Fenerbahçe, Yasir Subaşı'yı transfer etti
Emre Belözoğlu, 2010-2011 sezonu şampiyonluk kupası önünde poz verdi
Medipol Başakşehir Muhammet Demir'i transfer etti