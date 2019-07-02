Son Dakika Haberleri: Emre Belözoğlu formayı giydi!
Son Dakika Spor Haber

Emre Belözoğlu formayı giydi!

1 saat önce

Fenerbahçe'nin uzun süredir transfer listesinde olan Emre Belözoğlu'nun sarı-lacivertli formalı fotoğrafı sosyal medyaya düştü.

Emre Belözoğlu formayı giydi!, System.String[]
Fenerbahçe'nin uzun süredir transfer listesinde olan Emre Belözoğlu'nun sarı-lacivertli formalı fotoğrafı sosyal medyaya düştü.

Adı Fenerbahçe ile anılan ve transferin resmen açıklanması için gün sayan Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli formayı giydi ve sağlık kontrollerinden geçti. Sabah saatlerinde sağlık kontrollerinden geçtiği esnada çekildiği fotoğraf sosyal medyaya düşen Belözoğlu'nun transferinin gün içinde resmen açıklanması bekleniyor.

2008-2012 ve 2013-2015 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen 38 yaşındaki futbolcu son 4 sezondur İstanbul temsilcisi Medipol Başakşehir'de mücadele etti. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 11:33 Kaynak: İHA
Emre Belözoğlu, Fenerbahçe, İstanbul, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Emre Belözoğlu resmen Fenerbahçe'de! Formayı giydi Fenerbahçe, Yasir Subaşı'yı transfer etti Emre Belözoğlu, 2010-2011 sezonu şampiyonluk kupası önünde poz verdi Manchester United ile sözleşme yenileyen Rashford maaşını 12'ye katladı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.7.2019 13:17:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Emre Belözoğlu formayı giydi!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]