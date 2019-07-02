Emre Belözoğlu formayı giydi!
1 saat önce
Fenerbahçe'nin uzun süredir transfer listesinde olan Emre Belözoğlu'nun sarı-lacivertli formalı fotoğrafı sosyal medyaya düştü.
Fenerbahçe
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 11:33 Kaynak: İHA
'nin uzun süredir transfer listesinde olan Emre Belözoğlu
'nun sarı-lacivertli formalı fotoğrafı sosyal medyaya düştü.
Adı Fenerbahçe ile anılan ve transferin resmen açıklanması için gün sayan Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli formayı giydi ve sağlık kontrollerinden geçti. Sabah
saatlerinde sağlık kontrollerinden geçtiği esnada çekildiği fotoğraf sosyal medyaya düşen Belözoğlu'nun transferinin gün içinde resmen açıklanması bekleniyor.
2008-2012 ve 2013-2015 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen 38 yaşındaki futbolcu son 4 sezondur İstanbul
temsilcisi Medipol Başakşehir
'de mücadele etti. - İSTANBUL
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