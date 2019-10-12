Son Dakika Haberleri: Emre belözoğlu, fransa maçında forma giyemeyecek
Son Dakika Spor Emre belözoğlu, fransa maçında forma giyemeyecek

Emre belözoğlu, fransa maçında forma giyemeyecek

1 saat önce

A Milli Futbol Takımı kaptanı Emre Belözoğlu, sakatlığı nedeniyle Fransa ile oynanacak karşılaşmada takımdaki yerini alamayacak.

Emre belözoğlu, fransa maçında forma giyemeyecek, System.String[]

A Milli Futbol Takımı kaptanı Emre Belözoğlu, sakatlığı nedeniyle Fransa ile oynanacak karşılaşmada takımdaki yerini alamayacak.

Milli takımın dün akşam EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk ile oynadığı karşılaşmada sakatlık geçiren ve bir süre yerde kalan Emre Belözoğlu'nun bugün röntgen ve ultrasonu çekildi. Röntgen ve ultrason sonuçlarında, deneyimli futbolcunun sol kaburgasında kırık olduğu tespit edildi. Ay-yıldızlıların bugün yaptığı antrenmana katılamayan Emre'nin, sakatlığı nedeniyle pazartesi günü deplasmanda oynanacak Fransa maçında da forma giyemeyeceği belirtildi. Emre Belözoğlu'nun, kendi isteği doğrultusunda bu önemli maçta takım arkadaşlarının yanında olmak istediği için tedavi sürecini A Milli Takım kampında sürdüreceği bildirildi.


A Milli Futbol Takımı, Emre Belözoğlu, Fransa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 03:58 Kaynak: DHA
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