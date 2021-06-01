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Emre Belözoğlu, gelecek sezon Fenerbahçe'nin başında olmayacak (1) - Son Dakika

Emre Belözoğlu, gelecek sezon Fenerbahçe'nin başında olmayacak (1)

01.06.2021 17:23

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, ligin son haftalarında teknik direktörlük görevini üstlenen Emre Belözoğlu'nun yeni sezonda takımın başında olmayacağını söyledi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, ligin son haftalarında teknik direktörlük görevini üstlenen Emre Belözoğlu'nun yeni sezonda takımın başında olmayacağını söyledi.

FB TV'de yayımlanan programda basın mensuplarıyla bir araya gelen Koç, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Başkanlık görevine gelmeden önce, teknik adam konusunda istikrar istediğini ancak yaşananların buna engel olduğunu anlatan Ali Koç, "Ne yazık ki hoca konusunda hedeflediğimiz ve arzuladığımız kan uyuşmasını henüz yakalayamadık. İstikrar sağlandığı takdirde başarının gelmesi daha kolay oluyor. Değişiklikler oldukça takım sinerjisinden sahadaki futbola ve neticelere kadar her şey etkileniyor. Biz de aynı hoca ile devam etmeyi isterdik ama olmadı. Hedefimiz doğruydu ama gerçekler istediğimiz gibi olmadı." diye konuştu.

"Emre Belözoğlu'na müteşekkirim." diyen başkan Koç, "Kendisine bugüne kadar yaptığı tüm hizmetler için teşekkür ediyorum. Kendisinden ne istediysek saf duygularla, elinden geleninin en iyisini yaparak, yoğun mesailer harcayarak, hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan, zamanı geldiğinde kendi cebinden de bazı ihtiyaçları karşılayarak, elini taşın altına koydu." ifadelerini kullandı.

Ali Koç, Emre Belözoğlu'nun kısa süreçte kaptanlık, sportif direktörlük ve teknik adamlık yaptığını hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Emre, sportif direktör olarak bence beklentinin çok üstünde bir performans sergiledi. Yaptığımız transferlerde yanlışlık olabilir ama süreç yönetimi, bağlantılar ve temaslar ile kısıtlı imkanlarımıza rağmen gelmesi mümkün olmayan isimlerin gelmesinin sağlaması, harcama limitine uyulması açısından büyük artılar getirdi. Sonra kendisini teknik direktör olarak buldu. En büyük hayali ileride teknik direktör olmak olan bir insanın bu riski alma mecburiyeti yoktu. Son derece riskli bir göreve soyundu. Bir saniye düşünmedi. O geldikten sonra 10 maçlık periyotta 23 puan aldı. Aynı periyotta Erol hoca 21 veya 22 puan almıştı. Ancak futbol, Fenerbahçelilerin beklentisine çok daha yakın bir seviyedeydi. Şampiyonluğu Sivasspor maçında kaçırdık. Kendisinden ne istendiyse, beklendiyse, elinden geleni yaptı."

Teknik adam konusunda 3 alternatifleri olduğunu vurgulayan Ali Koç, "Bunlardan biri Emre ile devam etmek, ikincisi yabancı teknik direktör altında Emre'nin olduğu bir yapı, üçüncüsü de yepyeni yabancı bir teknik ekip. Mevcut şartlar, Türk tek ismin Emre Belözoğlu olacağını gösteriyor. Bize göre 5-10 yıl içinde Türkiye'nin açık ara en iyi teknik direktörü Emre Belözoğlu olacak. Ancak bugün tecrübe çok önemli. 2-3 sene şampiyon olsaydık öyle bir riske girme imkanımız olurdu. Ancak içinde bulunduğumuz durumda bu tercihi yapmanın bizim için çok büyük risk, Emre (Belözoğlu) için de haksızlık olacağını düşünüyoruz. Belli bir süredir şampiyonluk yok. Fenerbahçe'de her zaman baskı var. Onu da riske atmamak adına bu tercihi yaparak, Emre ile konuştuk. Emre düşünmek için zaman istedi. Çok sıcak baktığını söyleyemem ve onu da anlayışla karşılıyorum." şeklinde görüş belirtti.

Futbol takımıyla ilgili çalışmaların devam ettiğini dile getiren Koç, "İnşallah hepimiz açısından en hayırlı kararı vermiş oluruz. Sonuç ne olursa olsun Emre Belözoğlu bugün olmasa da yarın bu kulübe çok büyük hizmetler yapmaya devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle pazar günleri sokağa çıkma yasağının sürdüğünü hatırlatan Ali Koç, 12-13 Haziran için duyurulan seçim tarihinde 13 Haziran'ın pazar gününe denk geldiğini belirtti. Koç, oy kullanacak üyeler için izin almaya çalışacaklarını ancak bunun zor göründüğünü aktardı.

Sarı-lacivertli kulübün başkanı, izin alınamaması durumunda seçimin ertelenebileceğini, yeni tarihin de 25 Haziran Cuma ve 26 Haziran Cumartesi olacağını kaydetti.

Emre Belözoğlu, gelecek sezon Fenerbahçe'nin başında olmayacak (1)
Emre Belözoğlu, gelecek sezon Fenerbahçe'nin başında olmayacak (1)
Emre Belözoğlu, gelecek sezon Fenerbahçe'nin başında olmayacak (1)
Emre Belözoğlu, gelecek sezon Fenerbahçe'nin başında olmayacak (1)

Emre Belözoğlu, Fenerbahçe, Haziran, Ali Koç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Emre Belözoğlu, gelecek sezon Fenerbahçe'nin başında olmayacak (1) - Son Dakika


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