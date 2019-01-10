Emre Belözoğlu Hakkında Fetö'den Soruşturma

FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin davada, 7 Ocak tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından mahkemeye ulaşan yazıda futbolcu Emre Belözoğlu hakkında soruşturma yürütüldüğü kaydedildi.

FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin davada, 7 Ocak tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından mahkemeye ulaşan yazıda futbolcu Emre Belözoğlu hakkında soruşturma yürütüldüğü kaydedildi.



FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin davada, eski futbolcular Bekir İrtegün, Zafer Biryol, Ömer Çatkıç, Uğur Boral, Ersin Güreler ve antrenör İsmail Şengül'ün "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15'er yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi. İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık Zafer Biryol ile önceki celse tahliye edilen Ömer Çatkıç hazır bulundu. Duruşmanın başlamasının ardından mahkeme heyeti başkanı, önceki celse verilen ara kararlar doğrultusunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından adı geçen bazı isimlere yönelik 7 Ocak'ta gönderilen cevabi yazının mahkemeye ulaştığını kaydetti. Mahkeme heyeti başkanı, cevabi yazıda Ömer Çatkıç'ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadelerin faydalı bilgiler olduğu yönünde görüş geldiğini aktardı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca mahkemeye ulaşan cevabi yazıda, sanık ifadelerinde adı geçen Emre Belözoğlu ve Erkan Özbey hakkında soruşturmanın yürütüldüğü kaydedildi. Futbolcular Mehmet Topal, Alper Potuk, Gökhan Gönül, Orhan Şam ve Tuncay Şanlı hakkında yürütülen soruşturmalarda takipsizlik kararı verildiği aktarılan yazıda, Orhan Ak, Emrah Başsan, Ümit Bozkurt, Hakan Özmert, Serdar Kulbilge, Kerim Zengin ve Barış Durmaz hakkında herhangi bir soruşturmanın yürütülmediği kaydedildi.



"BYLOCK YÜKLEMEDİM, SADECE SOHBETLERE KATILDIM" Cevabi yazının okunmasının ardından tutuklu sanık Zafer Biryol söz alarak tahliyesini istedi. Önceki celse tüm suçlamalara cevap verdiğini belirten Biryol, "ByLock yüklemedim, talimatla para yatırmadım. Örgüt, cemaat olarak bilindiği dönemde sadece sohbetlere katıldım. Örgütün gelişmesinde hiçbir desteğim yoktur. Ne hükümete ne de devlete karşı bir eylemde bulunmadım. 14 aydır tutukluyum, tahliyemi istiyorum" dedi. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Zafer Biryol'un tutukluluk halinin devamına karar vererek, esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için duruşmayı erteledi.



(İHA)

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