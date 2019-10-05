Son Dakika Haberleri: Emre Belözoğlu hakkında takipsizlik kararı
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Emre Belözoğlu hakkında takipsizlik kararı

1 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) futbol yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında, Fenerbahçeli futbolcu Emre Belözoğlu hakkında takipsizlik kararı verildi.

Emre Belözoğlu hakkında takipsizlik kararı, System.String[]

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) futbol yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında, Fenerbahçeli futbolcu Emre Belözoğlu hakkında takipsizlik kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda, "şüpheli" sıfatıyla soruşturma yürütülen Fenerbahçeli futbolcu Emre Belözoğlu hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildi.

Takipsizlik kararında, yapılan inceleme ve araştırma sonucunda Belözoğlu'nun FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olmadığı, örgüt talimatı sonrası Banka Asya'da para artışı bulunmadığı ve örgütsel faaliyetine rastlanmadığı gerekçelerinin bulunduğu öğrenildi.

Emre Belözoğlu, Futbol, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 12:40 Kaynak: AA
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