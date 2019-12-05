Son Dakika Haberleri: Emre Belözoğlu: 'Herkes 4 puan kaybettiğimizi konuşuyor ama...'
Son Dakika Spor Emre Belözoğlu: 'Herkes 4 puan kaybettiğimizi konuşuyor ama...' - Son Dakika Spor

Emre Belözoğlu: 'Herkes 4 puan kaybettiğimizi konuşuyor ama...'

6 saat önce

İstanbulspor ile oynanan kupa maçını tribünden izleyen kaptan Emre, skorun yanı sıra arkadaşlarının ortaya koyduğu futbola övgü yağdırdı.

Emre Belözoğlu: 'Herkes 4 puan kaybettiğimizi konuşuyor ama...', System.String[]

İstanbulspor ile oynanan kupa maçını tribünden izleyen kaptan Emre, skorun yanı sıra arkadaşlarının ortaya koyduğu futbola övgü yağdırdı. Tecrübeli futbolcu, "Uzun süredir forma giymeyen arkadaşlarım, formda ve rekabede hazır olduklarını açık bir şekilde gösterdi" ifadelerini kullandı.


Yeni Malatyaspor ve Göztepe karşısında peş peşe alınan beraberliklere değinen Emre, "Yenilmemek çok önemliydi. Herkes 4 puan kaybettiğimizi konuşuyor. Ancak unutulmamalıdır ki, zorlu deplasmanlarda kazanılan 2 puan önümüzdeki haftalarda bizim çok işimize yarayacak" yorumunda bulundu. Artık önlerine baktıklarını söyleyen kaptan, "İlk yarıda kalan 4 zorlu maça odaklanmalıyız. Yakalayacağımız bir seri galibiyetle kayıpları acilen telafi etmeliyiz" şeklinde konuştu.


'Hiçbir sorunum yok'


Sakatlığı konusunun sık sık gündeme getirildiğini de sözlerine ekleyen tecrübeli futbolcu, "Gayet iyiyim. Ağrım yok, sıkıntım yok, herhangi bir yorgunluğum da yok. Antremanlarda yoğun bir şekilde çalışıyorum. Ben görev adamıyım, teknik heyetin vereceği her türlü görevin altından da kalkarım" ifadelerini kullandı. (Fanatik)


Yeni Malatyaspor, İstanbulspor, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 09:22 
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